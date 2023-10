Ernest Muci pojawił się na boisku w 80. minucie meczu ze Śląskiem Wrocław. Był to dla niego jubileuszowym występ. Albańczyk zagrał w barwach stołecznego zespołu po raz 100. Dotychczas strzelił 19 bramek, z czego 12 w lidze.

jarekk - 16 minut temu, *.metrointernet.pl Z tych stu meczy minut by mu sie nazbieralo na 20 odpowiedz

Paczkomat - 2 godziny temu, *.plus.pl I nasz geniusz taktyki trzyma go do 77 minuty na ławce, a na boisku pomykają Rosołek ze Strzałkiem... odpowiedz

