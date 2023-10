PLK: Legia Warszawa 61-62 Dziki Warszawa kwarty: 14-10, 14-19, 20-15, 13-18 Legia Warszawa [punkty, (celne za trzy)] 23. M. Kolenda 13 (1) 1. C. Vital 12 (1) 8. J. Sobin 10 35. A. Holman 10 (1) 42. M. Ponitka 4 --- 2. S. Pipes Jr 7 18. R. Cowels III 3 91. D. Wyka 2 14. G. Kulka 0 4. M. Wieluński - 6. F. Maciejewski - 15. A. Linowski - Dziki Warszawa [punkty, (celne za trzy)] 19. N. Mcglynn 10 (1) 2. M. Coleman 10 (2) 4. M. Szlachetka 9 14. E. Little 6 1. D. Green 4 --- 5. M. Aleksandrowicz 7 (1) 12. J. Mokros 7 (2) 11. P. Pamuła 5 (1) 7. G. Grochowski 4 15. M. Bartosz 0 8. P. Kopycki - 11. A. Czujkowski - Komisarz: P. Gulak-Lipka Sędziowie: W. Liszka, B. Kucharski, M. Gawron widzów: 1500 Centrum informacji o koszykarskiej Legii -> legionisci.com/kosz

W zaległym meczu 2. kolejki PLK Legia Warszawa przegrała 61-62 z Dzikami Warszawa. od początku do samego końca mecz był bardzo wyrównany, jednocześnie było wiele chaosu i niecelnych rzutów z jednej i drugiej strony. To druga porażka podopiecznych Wojciecha Kamińskiego w trzecim meczu sezonu. Kolejne spotkanie legioniści rozegrają 14 października na wyjeździe ze Spójnią Stargard.

Trener Bramkarzy - 46 minut temu, *.netfala.pl WSTYD.... z Kamińskim cały sezon taki będzie.... Najwazniejszy mecz sezonu z Hiszpanami gładko przegrany, druzyny nie ma.. a dziś... masakra... w takim stylu z beniaminkiem... odpowiedz

Lebaid - 46 minut temu, *.centertel.pl Takiej padaki basketboliści dawno nie zagrali. Ponikta oprócz nazwiska ma waleczność, bo celność to tragedia! Nawet kapitan nie trafia z pod kosza. Czarni też słabo. Wszyscy. Teraz to koze być już tylko (L)epiej. odpowiedz

ws - 1 godzinę temu, *.autocom.pl Trójka nie siedzi i co dalej? Brak alternatywy. Całe szczęście że wygraliśmy zbiórki bo byłby dramat . Na początku sezonu wszystko może się zdarzyć ale jeśli taktyka opiera się tylko na obronie i rzutach za 3 to nieskuteczość powoduje katastrofę. Martwi mnie tragiczna gra Vitala i niewiele lepszą Ponitki. Teraz trudny wyjazd . Spodziewać się można porażki a potem trzeba skutecznie zagrać w domu mecz europejski. odpowiedz

Syn trenera - 51 minut temu, *.netfala.pl @ws : Ale jakie szczęście ???? Przecież to jest DRAMAT................. z kim z beniaminkiem w takim stylu... Juz mecz z Hiszpanami pokazał czego sie można spodziewac. Kamiński odejdź, poprzedni sezon to mało było, tyle pieniędzy na kontrakty i co tacy inwalidzi jak Vital.... Nie walcza, nie ma druzyny, taktycznie dno... odpowiedz

p10 - 1 godzinę temu, *.orange.pl Totalnie brak chemii. Jeszcze gorzej niż w poprzednim sezonie.



Wstyd, że Dziki były wstanie grać równo piątką z samymi Polakami.



Trener do zwolnienia i z nim razem Vital do odstrzału. Tylko nie Popiołka za niego. odpowiedz

Leśny Dziadek - 32 minuty temu, *.orange.pl @p10: Zacznijmy od trenra, bo tego już obronić się nie da niczym...

Kolejny sezon i te same problemy.

Skład niby dobry, nie niepoukladany.

Trener się miota od ściany, do ściany i niestety nie ma żadnego pomysłu.

Trzeba wszystko zacząć od początku... odpowiedz

asa - 1 godzinę temu, *.com.pl coraz gorzej... odpowiedz

