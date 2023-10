Spójnia Stargard 81-87 Legia Warszawa

dzisiejszego spotkania bez kontuzjowanego Christian Vitala. Jego miejsce w pierwszej piątce zajął Shawn Pipes Jr. Pierwszą kwartę legioniści zaczęli z przytupem, po efektownej akcji Arica Holmana. Zawodnicy z Warszawy często wykorzystywali w akcjach ofensywnych dobrze dysponowanego Josipa Sobina, ale Spójnia potrafiła odrobić straty i wyjść na prowadzenie 23:21. Druga kwarta była bardzo dobra w wykonaniu Legii. Wysoką skuteczność utrzymywał Sobin, a skutecznością błysnął również rezerwowy Raymond Cowels (19 punktów, najskuteczniejszy na parkiecie). Na przerwę ekipa Kamińskiego schodziła z trzypunktowym prowadzeniem, choć momentami przewaga sięgała już dziewięciu „oczek”. Po zmianie stron gospodarze ruszyli do odrabiania strat. W ataku Spójni błyszczeli Stephen Brown Jr i Devon Daniels. Legioniści złapali kilka fauli, przez co swoją szansę otrzymał m.in. Marcin Wieluński. Przed decydującą kwartą Legia prowadziła jednym punktem. Tym razem to gospodarze ze Stargardu bardzo szybko złapali cztery przewinienia, przez co Zieloni Kanonierzy szybko stawali na linii rzutów osobistych po faulach rywali. W tym elemencie radzili sobie bardzo dobrze. Skutecznością błyszczał Cowels, w decydujących momentach zimną krew zachowywał również Pipes Jr., udanie zastępujący kontuzjowanego Vitala jako podstawowy rozgrywający. Na nieco ponad trzy minuty przed końcem Legia wyszła na siedmiopunktowe prowadzenie. Gospodarze zmniejszyli jednak straty po dwóch „trójkach” Benjamina Simonsa. Legioniści nie pozwolili rywalom objąć prowadzenia i po skutecznych akcjach Pipesa oraz Michała Kolendy ponownie zwiększyli przewagę. W ostatnich sekundach skuteczność na linii rzutów osobistych podtrzymali Marcel Ponitka oraz Pipes Jr i ostatecznie legioniści zwyciężyli z sześciopunktową przewagą. Najbliższy mecz Legia zagra przy ul. Obrońców Tobruku 40 z fińskim Kataja Basket w 1. kolejce FIBA Europe Cup (18 października, g. 20). Kolejnym ligowym rywalem Zielonych Kanonierów będzie Stal Ostrów Wlkp. (21 października, g. 17.30), z którym zespół trenera Kamińskiego zmierzy się na wyjeździe. Spójnia Stargard 81-87 Legia Warszawa Kwarty: 23-21, 15-20, 20-18, 23-28 Centrum informacji o koszykarskiej Legii -> legionisci.com/kosz

grzesiek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl aha no i jakby spojnia lepiej trafiala rzuty wolne to by wygrala, z gry byli lepsi od nas... odpowiedz

grzesiek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl nędza, ponitka i pipes jezdzcy bez glowy. Stary cowels najskuteczniejszy. Brak Vitala jeszcze bardziej oslabil styl gry. z hiszpanami skuteczbodc za 2 pkt po 1 polowie wynosila ppwyzej 70 procennt. A z spojnia na koniec meczu 43.... az sie nie chce wierzyc ze to ci sami koszykarze.

Na plus jedynie sporo rzutow za 3 pkt ktore mogly wpasc a doslownie wypadly z kosza w ostarniej chwili. Moze taka taktyka kamyka zeby caly sezon cwiczyc rzuty za 3 pkt zeby pozniej w playy off w tym elemencie gry brylować.... odpowiedz

