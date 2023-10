Legia Ladies 5-3 Vulcan Wólka Mlądzka

Komentarze (2)

+ dodaj komentarz

dodaj

:o) - 19 godzin temu, *.chello.pl Brawo Baby!!! Fajne wyniki, fajnie się patrzy na Wasze zaangażowanie i radość. Oby tak dalej - powodzenia! odpowiedz

Arek - 22 godziny temu, *.tpnet.pl A ja gdzieś przeczytałem,, że 5:3 było. To ile w końcu? odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.