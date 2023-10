6 punktów Legii w ostatnim turnieju sezonu

Legia Warszawa przyzwoicie zaprezentowała się w ostatnim turnieju amp futbol ekstraklasy w sezonie 2023, rozgrywanym w Bielsku-Białej. Legioniści wygrali w sobotę ze Stalą Rzeszów i Nowymi Technologiami Różyca. W niedzielę natomiast przegrali ze Śląskiem Wrocław 1-2. To był najsłabszy sezon w wykonaniu stołecznego zespołu w historii. Śląsk Wrocław 2-1 (1-1) Legia Warszawa 11' Sbiyaa, 21' Sbiyaa - 1' Ramsden Śląsk: 1. Maciej Materac, 8. Hdadi Abdel Ali, 8. Marcin Lenart, 9. Łukasz Mazurowski, 10. Mohcine Chrharh, 11. Ilyass Sbiyaa, 23. Łukasz Szczyrba Legia: 30. Daniel Paszkot, 4. Martin Heald, 7. Rhyce Ramsden, 8. Adrian Stanecki, 9. Dominik Abramczyk, 15. Ihab Ettaleb, 23. Adrian Bąk żółte kartki: Chrharh - Heald czerwona kartka: Chrharh - Heald (za dwie żółte) Stal Rzeszów 1–2 (1-0) Legia Warszawa 19' Gromek - 21' Adamczyk, 25' Ramsden żółte kartki: Gromek, Szczęsny - Ettaleb Legia Warszawa 2–0 (1-0) Nowe Technologie Różyca 2' Bąk, 27' Wykrota (k) żółte kartki: Popławski - Kaczmarek

