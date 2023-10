Komentarze (36)

Olomanolo - 1 godzinę temu, *.com.pl Dlaczego nie gra STRZAŁEK ??? Napewno lepszy byłby od Rosołka odpowiedz

CWKSiak - 3 godziny temu, *.orange.pl W ogóle nie widać woli zwycięstwa! Druga połowa to jakiś k… żart, wracają stare demony… odpowiedz

Zły - 3 godziny temu, *.chello.pl Zaczynając od strojów piłkarzy ,myślałem że gra Wisła K.,kogoś chyba poj,,ało z marketingu,żenada,to widać że Chłopakom jakoś się to nie klei,Gual jest tak zagubiony i podejmuje ciągle złe decyzje że powinien wchodzić z ławki na ostanie 15-20 min,Rosołek szkoda sie ciągle powtarzać ,jak wchodzi gramy w 10,dzisiaj nawet Slisz miał go dosyc,poprostu dramat,obrona fajnie zaczyna wyglądać,Burch i Kapuadi fajnie zaczynaja sie komponować z Ribeiro ,a Augustyniak powinien grac w srodku bo daje wiecej niz jako obronca.Diaz jak narazie wielkie nieporozumienie,mielismy troch pecha dzis,słupek i poprzeczka i martwi że wszystko ostatnio przegywamy,musimy to przełamac ,wiec po przerwie wprowadzmy troche zmian i nigdy więcej nie grajmy w tych barwach,bleble... odpowiedz

Legionista - 3 godziny temu, *.net.pl Mistrz będzie jak sobie narysują i wytną odpowiedz

Jimi70 - 3 godziny temu, *.orange.pl Wygląda na początek jakiegoś kryzysu, może przygotowanie fizyczne kuleje... odpowiedz

Waalt - 3 godziny temu, *.autocom.pl Pisałem że od Jagi 3 mecze będą meczami przegranymi. odpowiedz

Szkoda Legii - 3 godziny temu, *.chello.pl Niestety Rosołek, Kramer i Elitim są gorsi od Pekharta, Guala i Josue. odpowiedz

Rrr - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Po co wchodzi rosołek,gość jest bezproduktywny odpowiedz

Michał - 3 godziny temu, *.plus.pl Kiedy My się nauczymy wygrywać ważne mecze? Chyba nigdy.... Morwa kać odpowiedz

M 1987 - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Gual to dramat! odpowiedz

Odlaraj - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Za dużo było ,,ochów" i ,,achów" no to jest trzeci raz w plecy z rzędu... odpowiedz

13 - 4 godziny temu, *.216.40 Augustyniak bierze w łapę... odpowiedz

kolarGol - 4 godziny temu, *.174.157 Augustyn piękna bramka. Qrwa, piękna. W ch()j. Jeeezu. odpowiedz

Śmichy po pachi a wybuchi po dachi - 4 godziny temu, *.centertel.pl Mecz ustawiony na 1 do 1 odpowiedz

Jaki panie... - 3 godziny temu, *.centertel.pl @Śmichy po pachi a wybuchi po dachi: haha ja postawiłem 2do 1 i 2 do 2 Augustyniak dostał cynk z stska zlodziejeska odpowiedz

"liberate tuteme ex inferis" - 4 godziny temu, *.centertel.pl Uwaga ten mecz jest ustawiony na wynik 1 do 1 więcej bramek w nim nie padnie ! Pewne info od bukmacherki ... wszystko w tej lidze jest ustawine odpowiedz

As - 4 godziny temu, *.autocom.pl Się pytam kulturalnie czemu nie gra kolejny raz Strzałek??? odpowiedz

Mamut - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Nie można było założyć zielonych koszulek? odpowiedz

Zielu - 5 godzin temu, *.centertel.pl Dlaczego ten hiszpański plażowicz jeszcze jest na boisku??? odpowiedz

Po(L)lubiony - 5 godzin temu, *.autocom.pl Przestali grać zespołowo. Muci, a szczególnie Gual. Przy takiej grze, Pekhart i Wszołek, nie mają co robić. odpowiedz

Kraków 12345 - 5 godzin temu, *.grefnet.pl Może już czas na zmianę bramkarza bo w każdym meczu traci bramkę .. Nie było żadnego meczu teraz ostatnio na zero styłu. odpowiedz

Jano - 5 godzin temu, *.orange.pl Pisałem że będzie trudno no i jest! odpowiedz

Krzeszczu - 5 godzin temu, *.bredband2.com Kurcze, normalnie jakbym ogladal mojego starego FM-a. Co strzal to bramka. Masakra. A co za tym idzie to nerwy w obronie, i nerwy w calej druzynie. A to nigdy nic dobrego nie wrozy... odpowiedz

e(L)o - 5 godzin temu, *.ksiezyc.pl Tobiasz buahahaha odpowiedz

Pbl - 5 godzin temu, *.centertel.pl Mecze na Ł3 tylko na biało!!! odpowiedz

Pbl - 5 godzin temu, *.centertel.pl Mecze na Ł3 tylko na bialo!!!! odpowiedz

Prośba - 5 godzin temu, *.aster.pl Ktoś zdążył przeczytać transparent na Żylecie? Coś i Berlinie i tolerancji odpowiedz

Apapinio - 5 godzin temu, *.autocom.pl Już zaczynają grać swoje Josue kartka czyli standard i Tobiaszek ju 1 kiks przy wyprowadzeniu piłki. odpowiedz

(L) - 6 godzin temu, *.mm.pl Ojej Baku nie ma nawet na ławce odpowiedz

Super Coach - 6 godzin temu, *.02.net I znowu ten skład a nie moźna od piczátku na StrzaŁka postawić?! on nigdy nie zawiódŁ3! no i Hałdun na bramke chodz na 1 poŁowe i Perthart też jako joker w drugiej połowie, daLej sztab nie kuma super piłki odpowiedz

Trampek - 6 godzin temu, *.125.33 Wreszcie Mark będzie grał wspólnie z Ernestem w składzie. Powinno być dobrze. Warunek. Jeżeli sędzia nie będzie zachowywał się analogicznie jak .... niderlandzki policjant. / tu śmieszku je / odpowiedz

MonsteR (L) Miłkowice - 6 godzin temu, *.tpnet.pl Moja 11 na ten mecz.

Hładun

Pankov ... Augustyniak ... Kapuadi

Wszołek ... Josue ... Slisz ... Ribeiro

...................... Strzałek ...................

Gual .... Kramer

LEGIA Mistrz !!!

2:1 odpowiedz

Redi - 7 godzin temu, *.play-internet.pl Po tych dwóch porażkach i całej tej sytuacji z Holandii przydałoby się przekonujące zwycięstwo by w lepszych nastrojach odpocząć w przerwie na kadrę. odpowiedz

