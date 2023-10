Runjaić: Dziwnie jest przegrać na własnym stadionie

W szatni powiedziałem zawodnikom, że taką serię lepiej mieć w październiku niż w maju. To dziwne uczucie dla nas, ale na pewno dojdziemy do siebie. Teraz przerwa reprezentacyjna, więc będziemy mieli dużo czasu na odpoczynek, regenerację. Nie chcę tracić czasu na wspominanie tej porażki, nie lubię przegrywać, ale jestem pewny, że po przerwie wrócimy na zwycięską ścieżkę. W pierwszych 15 minutach nie weszliśmy dobrze w grę, ale potem wyglądało to lepiej. Muszę przyznać, że miałem nieprzespaną noc po tych wydarzeniach w Alkmaar, a do piłki potrzebna jest wypoczęta głowa. W statystykach nie wyglądało to jednak źle. Brakowało nam szczęścia, które wnosi potrzebną energię do gry. Nie chcę szukać wymówek. Gratulacje dla Rakowa, przegraliśmy z mistrzem Polski, nie inną drużyną. Marco Burch zagrał dziś bardzo dobry mecz. To młody środkowy obrońca z potencjałem. Chciałem skorzystać z okazji do rotacji. Jędrzejczyk nie mógł zagrać przez kartki. Nie mogłem również wystawić Augustyniaka od pierwszych minut, bo dopiero wraca po ciężkiej kontuzji. Josue grał dziś swój 100. mecz, zdobył szybką żółtą kartkę, zmieniłem go w przerwie, bo bałem się, że może złapać drugą. Nie chcieliśmy grać w osłabieniu z taką drużyną jak Raków, po ostatnich wyczerpujących wydarzeniach. Szczególnie, że częstochowianie są wybieganą drużyną.

Kosta Runjaić (trener Legii): Dziwne uczucie przegrać na własnym stadionie. Minęło bardzo dużo czasu od ostatniej porażki. Nie tylko dziś, ale ostatnie trzy mecze pokazały, że gramy solidnie, ale bez szczęścia, którego potrzebujemy w meczach z rywalami o podobnym poziomie. To nie był oczywiście najlepszy mecz w naszym wykonaniu. Przez pierwsze 15 minut nie pokazaliśmy poziomu, jaki prezentowaliśmy ostatnio. Raków przycisnął nas pressingiem, grał zdecydowanie lepiej. Potem wszystko wyglądało już lepiej. Niestety, straciliśmy również samobójczą bramkę, która oczywiście mogła się wydarzyć. Na sam koniec to my strzeliliśmy drugiego gola, ale...

Andrzej - 33 minuty temu, *.plus.pl Graliśmy do tej pory 3 srodkowi pomocnikami, głównie Slisz, Josue, Elitim i 2 napastników, w Białymstoku i dziś gramy 2 śr i 3 nap, efekt widoczny. Dziś po 1 połowie wyglado słabo i zamiast dać Strzalka do środka wchodzi drewniany, beznadziejny Rosolek, poraz 18 w tym sezonie.

Rosołek był beznadziejny i jest beznadziejny. Który mlody talent rozegrał w Legii 100 spotkan i nikt z zagranicy nie chce kupić. Strzalek strzelil z Górnikiem i w nagrodę 0 min w kolejnych 4 spotkaniach. Niech mlodzi odchodza z Legii bo szans nie dostaną.

Strzałek, tak jak reszta wychowanków powinni szybko odejść z Legii, drewno Rosołek będzie grał kolejne 100 spotkań blokując szansę młodym.

Tyle razy pisałem żeby ktoś wymienił jeden atut pilkarski Rosolka i nikt nie jest w stanie wymienic, może to syn prezesa.

odpowiedz

Kdk - 51 minut temu, *.tom-net.pl Po prostu wstyd,pomimo tego powodzenia w kolejnych meczach odpowiedz

AAA - 55 minut temu, *.chello.pl Josue jest cieniem zawodnika z poprzedniego sezonu i bardzo dobrze że nie zagra ze Śląskiem bo z Nim drużyna gra duzo wolniej bo konieczne są kółeczka,podcinki,zagrania fałszem i holowanie piłki.Powinien kilka meczy odpocząć wchodząc ewentualnie z ławki.

Ribeiro jako obrońca jest kandydatem do towarzyszenia Josue na ławce.

Rosołek to juz wogóle nie na ławkę tylko oddać gdziekolwiek bo kupić nikt go nie kupi.

Dias to na razie nie powinien wchodzić wogóle nawet na 1 min jeżeli wynik jest niekorzystny.

Panie Runjaic gdzie jest Strzałek,Rejczyk itp ? Naprawdę są gorsi od w/w i np.tego Baku czy jak mu tam?

Zachłyśniecie się pucharami żeby nie spier....sezonu w którym najważniejsze jest MP

p.s ten łysy celebryta z gwizdkiem od początku nie panował nad spotkaniem. odpowiedz

mg - 1 godzinę temu, *.chello.pl Wcześniejsze bardzo optymistyczne opinie o grze zespołu były zwyczajnie na wyrost i zbyt życzeniowe. Pojedyncze niezłe mecze jeszcze o niczym nie świadczą, no i przyszła weryfikacja. Pewnie znów będzie trochę lepiej, ale zespół czeka dużo pracy by trwale podnieść swój poziom i uzyskać większą stabilność. odpowiedz

Michał - 1 godzinę temu, *.plus.pl Przegraliśmy... No niestety.... wszystko zostało w głowie po Alkmar.... Pozdrawiam wszystkich Legionistów i Legionistki odpowiedz

Legion - 1 godzinę temu, *.chello.pl Wystawiaj jeszcze więcej Rosołka!!!!!!!!! odpowiedz

Jp - 1 godzinę temu, *.plus.pl Ten mecz przegrał trener. Zmiany z du...y. odpowiedz

Kamiko27 - 1 godzinę temu, *.orange.pl Zwycięstwo medalików było bardzo szczęśliwe i niesprawiedliwe. Szkoda że klub nie rozważył przeniesienia meczu na inny termin po tym co wydarzyło się w Holandii. Chciałbym też żeby trener dawał więcej grać dla Strzałka a nie Rosolka który niestety ale nic nie wnosi. odpowiedz

Dario65 - 1 godzinę temu, *.orange.pl Czekałem na moment taki jak dzisiaj to znaczy kiedy trener w końcu przyzna się , że dotychczasowe wyniki( niewątpliwie małe sukcesy) to zwykły lut szczęścia a nie jego wielki warsztat trenerski. Przecież do tego momentu czy to w lidze czy konferencji czy PP to dokładnie ten łut szczęścia którego innym brakowało. Od początku sezonu nie rozegraliśmy ani jednego meczu żebyśmy zdecydowanie dominowali na boisku i dobra gra czasami bywa gdy mamy trochę miejsca na boisku. A jak w pierwszej jedenastce wystawimy wszystko co najlepsze to zmiany koszmar osłabiają zespół. Jeszcze gdy od początku gramy słabszymi zawodnikami to jest szansa, że zmiennicy coś jeszcze zagrajà.

Dzisiejszy skład z Rakowem co najwyżej mógłby nam dać remis niestety dokonane zmiany na to nie pozwoliły. No i ta gra obronna.

Dramat. Ale to już domena trenera i ustawienie drużyny i to trener za to odpowiada.W Alkmar graliśmy 30 min z przewagą jednego zawodnika i nie było tego widać, bo zmiany osłabiały drużynę a nie wzmacniały. Skład Legii jest szeroki ale do gry na odpowiednim poziomie niestety za słaby. odpowiedz

Super coachp 73 - 1 godzinę temu, *.02.net A Strzałek powinien poprosić o wypozyczenie do Radomiaka tak na sezon leoij grac niź grzać ławe i ryba psuje od gŁowy odpowiedz

Zonk - 1 godzinę temu, *.18.225 Druga połowa tragedia, stojanov, wprowadzanie Rosołka kosztem Strzałka to kpina po raz kolejny, zmiany nic nie dały a wręcz osłabiły i tak marnie grający zespół. 3 raz w plecy w ciągu tygodnie, niektórzy lecieli po takiej serii. odpowiedz

K-2 - 1 godzinę temu, *.centertel.pl rosołek i pekhard to jest jakis zart który konczy sie porażką kolejnymi celhaka i baku dobrze ze ich dzis nie było mimo wszystko w baku jeszcze wierze ale zamiast wystawiac te kaleki lepiej dawac szanse Strzałkowi czy Rejczykowi wole młodych od tych kaleczniakow inna sprawa ze slisz zagrał dzis słaby mecz i powinien byc zmieniony odpowiedz

Levi1916 - 2 godziny temu, *.71.3 Tu nie chodzi o szczęście tylko skończyły się mecze z ogórkami.

Sodówka uderzyła i zaczeło się kombinowanie.





GDZIE JEST STRZAŁEK ?!!!!!!!!!!!!

odpowiedz

Hiszpan - 2 godziny temu, *.telnaptelecom.pl Zaczyna się opowiadanie bajek... odpowiedz

023 - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Nie mamy kyrwa szczescia ostatnio…. Nie idzie… widac tez zaczyna dopadac zmeczenie odpowiedz

Pusia - 2 godziny temu, *.centertel.pl Bla bla bla robisz Pan zmiany po których gramy w 10 jeśli nie w 9, tak wygrać się z takimi drewnianymi medalikami nie da… odpowiedz

andre as - 2 godziny temu, *.net.pl trochę sodówka uderzyła po Szczecinie. Obrona dzisiaj to żart fakt że grali pierwszy raz w tym zestawieniu, ale zespół buduje się od obrony, a tam nie widać jakości jak traciliśmy bramki tak tracimy. W przodzie za dużo chaosu, no i gramy za dużo do tyłu zamiast grać na tak. odpowiedz

