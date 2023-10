Konferencja pomeczowa

Szwarga: Cieszę się ze zwycięstwa na trudnym terenie

Niedziela, 8 października 2023 r. 20:33 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

Dawid Szwarga (trener Rakowa): To był nasz 21. mecz w tym sezonie. Zagraliśmy już więcej niż rundę. Ta drużyna jest cały czas w fazie przeobrażeń i zmiany po tylu transferach. To jest trudne wprowadzać ich do drużyny, gdy nie masz czasu na treningi, a jedynie na regenerację. Pierwsza połowa była jedną z najlepszych w naszym wykonaniu, szczególnie pressing. W drugiej części Legia potrafiła nas ściągnąć niżej, ale również umieliśmy to odeprzeć. Warszawiacy zagrażali nam jedynie w stałych fragmentach gry, ponieważ wykorzystywali swoje warunki fizyczne. Gratulacje dla zawodników i sztabu, który również ma wielki wkład w to zwycięstwo.









Mam nadzieję, że to zwycięstwo da nam paliwo do dalszej pracy. Nie odbieram tego meczu ze Strumem Graz tak, jak odebrano to w mediach. To jest pierwszy raz w historii Rakowa, gdy funkcjonujemy w fazie grupowej europejskich pucharów, uczymy się tego. Nie jestem w pełni zadowolony z dzisiejszego spotkania, ale cieszę się, że odnieśliśmy zwycięstwo w Warszawie, na tak trudnym terenie. Mam nadzieję, że to pomoże nam wejść na wyższy poziom.



Podchodzę dobrze do przerwy reprezentacyjnej, bo będziemy mogli się pocieszyć z tego zwycięstwa. Gdy gra się co trzy dni, to nie ma czasu na radość czy smutek. To też dobry czas na odpoczynek dla zawodników, pracę z nowymi piłkarzami i powrót tych po kontuzji.



Sędzia Marciniak chciał ustawić naszą intensywną ławkę. Szybko potraktował mnie kartką. To była moja pierwsza kartka i mam nadzieję, że ostatnia.



Futbol to emocje, które przyciągają ludzi na stadion. Blaz Kramer przesadził, był agresywny i musiałem zareagować. To nie było już w ferworze walki. Stanąłem z nim w twarzą w twarz, ale potem podaliśmy sobie ręce, zachowaliśmy się po sportowemu.