Koniec pięknej serii

Sędziowie

Główny: Szymon Marciniak

Asystent: Paweł Sokolnicki

Asystent: Adam Kupsik

Techniczny: Tomasz Wajda



Wyrwikufel - 39 minut temu, *.vectranet.pl Od początku meczu było widać, że będzie trudno wygrać. Gra Legii się nie układała a Raków wysoko zaatakował. Legia miała słaby dzień, a może tydzień. Trzy przegrane z rzędu to już mały kryzys, dobrze, że jest przerwa na reprezentację. Kolejny maraton trzeba rozpocząć z przytupem od wygranej we Wrocławiu jeśli nie chcemy żeby czołówka zaczęła odjeżdżać.

Ty(L)ko LEGIA - 56 minut temu, *.play-internet.pl Taki jest futbol, raz się przegrywa, raz to rywale bedą górą ale w moim sercu zawsze będzie Legia bez względu na wyniki. Mecz nie był zły zabrakło jakości w wykończeniu pod bramką przeciwnika i przy wrzutkach w pole karne… no cóż bywa. Wstyd to był na trybunach, co wy się przyzwyczailiście do wygranych 3-0, czy kanonady goli i emocjonujących spotkań z których to my wychodzimy górą? Nie zawsze tak będzie ale zawsze żyleta powinna tak samo ryczeć nie ważne co się dzieje na boisku. Pamiętajcie o tym, pokażcie na meczu ze Stalą że te zapełnione trybuny to nie tylko wynik pięknej gry, a oddania i miłości do Legii.

Fan.Grotyńskiego - 59 minut temu, *.chello.pl Marny doping marna gra.Kapitanie gdzie twoje,dobre granie?





Legion - 1 godzinę temu, *.chello.pl DOŚĆ WYSTAWIANIA ROSOŁKA!!!!!!!!!!!!

Trener paLee niemCa - 1 godzinę temu, *.02.net I znowu ten skład a nie moźna od piczátku na StrzaŁka postawić?! on nigdy nie zawiódŁ3! no i Hałdun na bramke chodz na 1 poŁowe i Perthart też jako joker w drugiej połowie, daLej sztab nie kuma super piłki

Trener Bramkarzy - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Fajansiarze....tak się przegrywa mistrzostwo...Rosołek i Tobiasz to nieporozumienie. Pierwszy prezentuje poziom 3 ligii a gra z niewiadomych przyczyn. Drugi umie tylko bronić karne i ewentualnie jak coś w niego trafi , nic poza tym ... Każdy strzał powyżej lekko w bo to problem, dodatkowo jest przyspawany do linii chyba nikt mu nie powiedział że bramkarz musi skakać i wychodzić do dośrodkowań . .dramat .. Pekhart bez formy. .To trzecia porażka, atak poza Mucim nie istnieje ..

jim - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Z meczu na mecz coraz gorzej

Robert Szenfeld - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Mamy piękne i rozpoznawalne wszędzie biało czarne stroje . Co za debil wpadł na pomysł tej komuny ? i to w dodatku na własnym stadionie ... na czerwono sie mamy teraz ubierać ? to ja odpadam . No i w tych strojach za duzo o ile pamietam nie ugraliśmy ... nie rozumiem.

Robert Szenfeld - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl to jest skandal, ze ta melepeta rosołek wciąż jest nawet w szerokiej kadrze, a wpuszczanie tej miernoty na boisko śmierdzi z daleka jakimś szantażem . To jest niemozliwe żeby trener był tak ślepy, ten pajac musi coś na niego mieć . Nie ma innego wytłumaczenia. W tym meczu ANI JEDNEGO DOBREGO KONTAKTU Z PIŁKĄ !

ferds - 2 godziny temu, *.chello.pl Tak niechlujnie grającego Sliszs nie widziałem nigdy. Nswet nie chce mi się wymieniać wszystkich nieudacznictw.

Tym razem przegraliśmy głównie przez trenera.

1. Jak można było trzymać takiego Slidza cały mecz na boisku?

2.Gual irytuje bardzo egoizmem, jednak z nim coś się dzieje na tym boisku, czego trener spodziewał się już po raz nie wiem który po wejściu Rosołks? On się stara, ale naprawdę niewiele potrafi.

3. Rozumiem że trener nie chciał 4 meczu z rzędu w lidze kończyć w 10, ale w takim meczu i przy tak drętwym Sliszu, nie było opcji zs Jozue

4. Stoperzy to zawsze newralgiczna pozycja, rzadko się ich zmienia. W meczu z najgroźniejszym rywalem dziwaczne było wprowadzanie Augustyniaka który tak długo nie grał. Augustyniak w ciągu gry wybiłby tę piłkę z łatwością lewą nogą do boku

5 Po tych zmianach i zejściu Muciego, człowiek patrzył i myślał "kto tu wogóle może sttzelić bramkę" albo Pekhart albo Wszołek i koniec..Przegrywamy a siłę ognia na boisku mamy gorezą niż na początku meczu.

6 Diaz jest nieprzygotowany, ciągle obok gry, nic nie wnosi. Z takim przeciwnikiem nie rozumiem zmiany Kuna jednego z najlepszych po naszej stronie.

Zwykle trener dobrze zarządza meczem, ale tym razem totalna porażka. odpowiedz

Syn trenera - 2 godziny temu, *.netfala.pl Fajansiarze... tak się przegrywa mistrzostwo... 3 porazka z rzędu . Pobyt i gra Rosołka tyle minut w najwazniejszych meczach to dla mnie zgadka... Masakra . Tobiasz znów nie pomógl druzyżnie... w przeciwienistwie do bramkarza gości... A może to dlatego, że nas Fortuna sponsoruje :)

Piter - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Syn trenera: nie można przegrać czegoś, o co się nie gra.

tomiacab - 2 godziny temu, *.centertel.pl ALARM!

Jano - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Koniec pięknej serii i początek zjazdu Michniewicz II nadchodzi

singspiel - 1 godzinę temu, *.4.149 @Jano: bez przesady. za czesia Legia była słabsza od rywali. nawet jak wygrywała, to szczęśliwie. patrząć na grę, statystyki - bez porównania. bardzo szczęśliwa wygrana Rakowa. aha, za czesia byliśmy w strefie spadkowej

Miasto Rafałka - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Katastrofa, powrót do przeszłości (sezon 2021 LE,) Wtedy też w pierwszej rundzie pokonaliśmy anglików,a później seria porażek

Dedi - 2 godziny temu, *.plus.pl Nie wiem czy to tylko moje zdanie ale Gual jest mega irytujący... za nim on odda strzał, zamachnie się na jedną noge na drugą, to piłka już jest przejęta przez rywala. W Jagiellonii dostał piłkę do walił na bramkę od razu. Początek sezonu miał jeszcze ok ale ostatnio nic....

fan1956 - 2 godziny temu, *.tpnet.pl nie mogę jednego zrozumieć, zespół jest w gazie, to trzeba wszystko zepsuć, rotacja składem, na każdy mecz inny skład (pięciu, sześciu zawodników, to jakaś paranoja) Strzałek na ławie, drewniak rosołek pierwszy skład, bramkarz zamurowany, Guala wysłać na badania, może on ma coś ze wzrokiem, nic nie widzi, obawiam że w jakimś meczu wkręci się w murawę że potrzebna będzie koparka żeby go wydobyć i nakazać temu gościowi żeby wyglądał jak piłkarz ( bo na razie to jest gościu w majtach) inaczej mówiąc żenada.

Tomek 82 - 2 godziny temu, *.plus.pl @fan1956: skąd ci się wziął Rosołek w pierwszym składzie?

gazza - 2 godziny temu, *.inetia.pl Ale kim oni mieli wygrać jak w składzie nadal takie miernoty jak Slisz Rosołek Augustyniak...!!! To są zawodnicy na 2 ligę a nie ekstraklasę !!

Mateusz z Gór - 3 godziny temu, *.orange.pl No już od meczu z Jagiellonią było widać, że jest lekka sportowa zadyszka. Josue, czy Wszołek wyglądają ostatnio znacznie słabiej, a w formie wydają się być tylko Kun i Muci. Wahania formy się zdarzają, szkoda tylko, że żaden inny piłkarz nie jest w stanie wejść w ich buty. To jest moment, w którym zmiennicy i zawodnicy, którzy dotychczas grali średnio, powinni czymś zabłysnąć, dać coś więcej. Jestem więcej niż rozczarowany tym jak grają ostatnio Gual, czy Rosołek. Ten pierwszy zdaje się być zwyczajnie zbyt mało inteligentnym graczem, by grać na tym poziomie. Średnio śledziłem jego grę w Jadze, nie wiem jak on został królem strzelców, może jest to piłkarz do robienia zamieszania, który potrafi wykorzystywać wolne przestrzenie, o które w Białymstoku było łatwiej, ale jak już trzeba pograć kombinacyjnie to on jest po prostu fatalny, bo nie posiada boiskowej inteligencji. Rosołek z kolei wydaje się być tak przyzwyczajony do tego, że zagra choćby nie wiem co, że nie ma żadnego bodźca, by się rozwijać. Uważam, że za nisko stawia sobie poprzeczkę, wchodzi by po prostu być na boisku, a nie dawać od siebie coś ekstra. Na początku sezonu nie zgadzałem się z jego krytyką. Teraz uważam, że obecnie nie ma po co go wpuszczać na boisko, niestety. Gil Dias jeśli w ogóle odpali to pewnie dopiero na wiosnę, po nim widać brak ogrania i średnie czucie piłki. Nie wiem czy będzie w stanie to nadrobić grając ogony, a bez tego pożytku z niego raczej nie będzie. Augustyniaka długo nie było ostatnio, ale jak już wrócił to w swoim stylu - bardzo niebezpieczny zarówno dla siebie, jak i rywali. Ogólnie mega pechowy występ w jego wykonaniu - dwa razy piłka odbiłaby się inaczej, a byłby bohaterem tego meczu, który okazałby się wygrany. Nie ma co go winić za samobója, fajnie że jest już zdrowy. Po Burchu pomimo błędów w każdym meczu widać, że jest to piłkarz, który ma bardzo duże możliwości. Dziwny w ogóle był ten mecz. Niestety, piłkarze Legii w ogóle nie czuli gry, nie czuli siebie na boisku. Całe zagrożenie to w zasadzie stałe fragmenty. Jakaś mała gra w ataku pozycyjnym praktycznie nie istniała. Trzeba nad tym teraz popracować podczas przerwy reprezentacyjnej. Rywale uczą się Legii, dlatego przy słabszej formie i braku szczęścia będzie problem z regularnymi zwycięstwami. Powtórzę, piłkarzy którzy dotychczas lekko zawodzili oraz zmiennicy muszą dać z siebie więcej. To jest moment, by wzięli na siebie trochę więcej odpowiedzialności za grę, kiedy kluczowi gracze znaleźli się w słabszej formie. Trener z kolei musi opracować jakieś automatyzmy w grze pozycyjnej, bo Legia zatraciła swobodę gry. Stałe fragmenty to za mało. Dlatego dużo pracy podczas przerwy reprezentacyjnej, a potem wracamy do wygrywania.

antek - 2 godziny temu, *.play-internet.pl @Mateusz z Gór: Wszoła nie grał z babajaga a Josué był na ławie

tylkoLegia - 3 godziny temu, *.centertel.pl Ostatnio Brakuje

Zieliński nie pomógł transferami do ofensywy bo Dias jakiś zagubiony i nic nie daje w ofensywie. odpowiedz

Alan - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Do tej pory wygrywaliśmy w lidze na farcie albo z zespołami z tkz ogona....za szybko popadliśmy w euforie po zakwalifikowaniu się do 3 ligii europejskiej.... odpowiedz

grzesiek - 3 godziny temu, *.centertel.pl po zwyzce formy mamy obnizke.

Augustyniak piekny samoboj, troche dziwny wrecz. Chyba mozna bylo to jednak wybic. odpowiedz

tomiacab - 2 godziny temu, *.centertel.pl @grzesiek: ale wiesz w czerwonej koszulce podkorciło dostawić nóżkę ;) (a tak ogolnie btw czy musimy ku... u siebie grać w tych zje....ch strojach?) odpowiedz

Andi - 3 godziny temu, *.as13285.net Nie wiem czy mi się tylko wydaje ale od meczu z Pogonią straciliśmy świeżość. Gramy wolniej,mniej zespołowo jest mało gry z pierwszej piłki a więcej przyjmij potem zastanawianie komu tu podać.Mam wrażenie że zaczyna brakować sił, pressing nie jest już tak agresywny robimy raczej indywidualnie niż cały zespół jak było na początku sezonu. Niektórzy zawodnicy muszą trochę opanować emocje łapiemy prze trochę głupich kartek i co najgorsze chyba opuściło nas trochę szczęście. odpowiedz

Dedi - 2 godziny temu, *.plus.pl @Andi: Przerwa na kadrę zbawienna właśnie.

Ale kilku naszych nie odpocznie bo na kadrze. odpowiedz

Sraków - 3 godziny temu, *.centertel.pl Słabo bardzo słabo zadyszka widoczna dobrze ze przerwa na repre bo paliwa ewidentne brakuje. odpowiedz

W(L) - 3 godziny temu, *.chello.pl Augustyniak wejście smoka...żadnego zagrożenia po tej samobójczej bramce a mieli z doliczonym czasem 30 min i co du...a ,Josue,Gual zjazd trzecia porażka z rzędu odpowiedz

Legia to my - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Ten mecz Wisła wykonaniu Legii to jakaś parodia odpowiedz

H - 3 godziny temu, *.247.128 Brawo k...a. mistrzstwo coraz blizej odpowiedz

Sobol - 3 godziny temu, *.melita.com No i to byłoby na tyle. odpowiedz

Sebo(L) - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Nie sprzyjało ewidentnie dzisiaj Legii szczęście niestety.Poprzeczka,słupek,wybita piłka z lini bramkowej i w końcu bramka samobójcza Augustyniaka. Remis byłby jak najbardziej sprawiedliwy.Szkoda,że po pięknej serii meczów bez porażki po raz trzeci z rzędu musimy pogodzić się z zerowym dorobkiem punktowym.Oby piłkarze jak najszybciej się otrząsnęli bo inaczej może być bardzo nieciekawie.Czas teraz na wytężoną pracę i powrót na wlaściwe tory. odpowiedz

e(L)o - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Bez obrony, bez bramkarza...

Kiedyś ten fuks musiał się skończyć odpowiedz

Aqq - 3 godziny temu, *.media.pl Tego właśnie się obawiałem że jak Legia przegra mecz to morale spadną i będzie seria porażek. A teraz przeciwnicy wiedzą już jak ustawić się na Legie. Czeka nas przykra jesień odpowiedz

Po(L)lubiony - 3 godziny temu, *.autocom.pl Słabością Legii, jest nierówny skład. Mamy bardzo słabych piłkarzy na kilku pozycjach i bardzo słabych zmienników, tych lepszych. Dramatem jest Tobiasz, który nic nie dodaje drużynie. Dziś też, dołożył się do samobója Augustyniaka: tylko on, widział całą sytuację i powinien podanie wzdłuż bramki, przeciąć. Do tego natrętna polityka lansowania Rosołka, który po wejściu, zapomina że jest piłkarzem. Tą drogą do Mistrzostwa Polski, nie dojedziemy. odpowiedz

T-1000 - 3 godziny temu, *.243.16 @Po(L)lubiony:

Ktoś tych słabych do tej Legii sprowadza! I ktoś ich tam próbuje rozwijać. Augustyniak wszedł do Legii jako europejski piłkarz a dziś jest nieudacznikiem, który nie potrafi strzelić gola z 10 metrów z woleja i ładuje swojaka do bramki z 3 metrów. Popierajcie dalej politykę Mioduskiego, który jest legijnym sabotażystą! odpowiedz

Maryjan - 2 godziny temu, *.191.190 @T-1000: Mam nadzieję, że jesteś objęty odpowiednią opieką specjalistyczną. odpowiedz

PIT - 3 godziny temu, *.net.pl Wstyd. Dziadostwo do kwadratu. odpowiedz

jurand - 3 godziny temu, *.. Liepska Legia, a przy tym tak jak pisałem wcześniej "as" Gual powinien pograć sobie w rezerwch, "piekna" bramka Augustyniaka, który to już raz ..

Jak to jest, że do Legii przychodzą "znakomici" , a w Legii słabi.... odpowiedz

Zielu - 3 godziny temu, *.centertel.pl Czy tylko ja widzę że August nie nadaje się do obrony?? Jak nie babol to samobój. Kolejna rzecz to co na boisku robią gual a później rosolek... jeden to pół zawodnika a drugi totalne 0 pilkarskie.. naprawdę nie ma chłopaków z umiejętnościami piłkarskimi??? Panie Jacku kamyczek do ogródka, bo 3 porażki z rzędu to nic innego jak powielanie błędu błędem... po co ta akademia jak stamtąd pół zawodnika nie ma... granie takimi ogórasami gualo podobnymi albo rosołkami to zabijanie piekna tego sportu... nikt dla nich na stadion nie przychodzi a tym bardziej scouci innych klubow odpowiedz

Maryjan - 2 godziny temu, *.191.190 @Zielu : Przecież on potrafił zagrać na obronie perfekcyjne zawody, a jedyny jego mankament to była nonszalancja w wyprowadzeniu. Teraz wrócił po kontuzji właściwie od razu na najwyższe obroty, popełnił błąd, ale nie może to przekreślić innych jego meczów, jak np. Superpucharu. Gual niestety zbyt chaotyczny. Powoli przepoczwarza się w Baku. Porażki się zdarzają i nawet największe kluby na świecie nie przechodzą suchą stopą przez cały sezon. Moim zdaniem problemem jest brak pomysłu na strzelenie gola przy głęboko broniącym zespole. Było tak w Holandii i teraz też było widać, że właściwie piłka była tam, gdzie chciał Raków, czyli na 30-40 metrze połowy Rakowa w drugiej części meczu. Wydaje mi się, że mimo wszystko to kwestia przemęczenia sezonem, bo trzeba pamiętać, kiedy rozpoczęły się eliminacje do Europejskich Pucharów. Wychodzi na to, że kluczem to wcześniejszych dobrych wyników był Elitim, bo wraz ze zniżką jego formy Legia zaczęła gorzej grać, odpowiedz

AdamJ - 3 godziny temu, *.chello.pl O du lieber Augustin, Augustin, Augustin,

O du lieber Augustin, alles ist hin...



Trzeba to zapić... odpowiedz

Sarcastico - 3 godziny temu, *.inetia.pl Tak na prawdę to jest bardzo przeciętny zespół. Kilka dobrych zmian w poprzednich meczach Runjaića to chyba był ,,wypadek przy pracy'', bo dzisiaj po raz kolejny zmiany kompletnie nie zrozumiałe i duże osłabienie drużyny. Kolejna sprawa. Czy nikt ku*wa w sztabie nie może ogarnąć Josue i jego głupoty? Osłabił nas na mecz z liderem, gdzie pewnie znowu dostaniemy kilka bramek, mając tak wybitnego bramkarza jak Kacperek. Oczarował nas za bardzo udany start. Graliśmy z najgorszymi póki co drużynami w lidze i u siebie. Oprócz Pogoni (3:4) to z drużynami, które wiedzą jak z nami grać nie mamy wiele do powiedzenia. odpowiedz

Trampek - 3 godziny temu, *.125.33 Po prostu Augustyniak powinien mieć zakaz od trenera kierowania piłki w kierunku ... bramki i bramkarza LEGII. To nie jest pierwszy tego typu przypadek, którego dziś ....dokonał . Tyle w temacie odpowiedz

funfel - 3 godziny temu, *.scts.tv No i zaczęło się, wraz z nadejściem jesieni, ledwo spadły pierwsze liście rozpoczynamy serię porażek. A ten Gual, to niech się weźmie za strzelanie bramek, bo po to przyszedł do tego klubu, a nie po to, żeby zęby suszyć, stroić głupie miny i paradować w majtach. odpowiedz

mietowy - 3 godziny temu, *.aster.pl cos sie zacielo szkoda chyba zadyszka a te akcje indywidualne i samolubne odpowiedz

Jurek - 3 godziny temu, *.net.pl Masakra. Zero pomysłu na grę i znowu wrócił koszmar w postaci długich bezsensownych podań. odpowiedz

Leśny Dziadek - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Nie potrafimy skutecznie bronić. I nie chodzi tylko o jakość obrony. Jest nad czym pracować. Co do rezerwowych - ciągle to samo - za mało jakości. Potrzeba kilku konkretnych wzmocnień. Widać było poza tym wpływ na zespół wydarzeń w Holandii. Ale to żadne wytłumaczenie. Teraz odpoczynek i jedziemy dalej. odpowiedz

Legionista - 3 godziny temu, *.net.pl Gwiazdy po meczu z Aston Villa trzecia poraźka z rzędu jak dzieci we mgle odpowiedz

Piter - 3 godziny temu, *.centertel.pl Fajnie , że wszystko wraca na właściwe tory. Teraz porażki powinny pójść taśmowo ???? odpowiedz

Darek - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Trzecia porażka z rzędu. Drużyna w kryzysie. odpowiedz

Pjoter - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Szkoda ...no co tu więcej pisać no? odpowiedz

As - 3 godziny temu, *.autocom.pl Ja się kulturalnie pytam czemu nie gra Strzałek??? odpowiedz

Eaton - 3 godziny temu, *.180.177 ze słabiakami jakoś szło - teraz nadszedł kryzys odpowiedz

Redi - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Było pięknie a robi się przeciętnie, cóż trzeba mieć nadzieję że to chwilowy kryzys i po przerwie będzie lepiej. odpowiedz

eN - 3 godziny temu, *.virginm.net No jest dołek niestety.... odpowiedz

Model Mondeo MK3 GTI VR6 - 3 godziny temu, *.plus.pl Hehe jaka ustawka, oddali punkty za super puchar, bo była duża presja na Legii by w końcu go wygrali, wiem bo mam osobę co pracuje w klubie, która mówi sporo ciekawych rzeczy, a teraz kopacze będą zwalać winę na sytuację w Alkmaar, która ich rozbiła i się skupić nie mogli haha teatr trwa w najlepsze odpowiedz

eN - 3 godziny temu, *.virginm.net @Model Mondeo MK3 GTI VR6 : nie pij już to ci ewidentnie szkodzi odpowiedz

Jaki panie... - 3 godziny temu, *.centertel.pl Przepraszam kibiców Legii obstawiłem wynik 2 do 1 i 2 do 2 za gruby fajs... musieli sprzedać na 1 do 2 ... odpowiedz

Wycior - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @Jaki panie...: jeśli chcesz mieć hajs to olej buka i weź się za normalną robotę. Ja tak zrobiłem 11 lat temu i nie narzekam. Pozdro! odpowiedz

Cyniek - 3 godziny temu, *.heldenvannu.net Zaczynamy grać z czolowka omamy weryfikację odpowiedz

