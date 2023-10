Kapuadi: Jesteśmy bardzo rozczarowani

Niedziela, 8 października 2023 r. 21:42 Redakcja, źródło: Legionisci.com

- Jesteśmy bardzo rozczarowani wynikiem. Nie graliśmy dziś na swoim normalnym poziomie. Będąc szczerym - to mecz do zapomnienia. Na ten moment nasze wyniki nie są dobre, ale jeśli popatrzymy np. na statystyki, one są w porządku. Potrzebujemy nieco więcej szczęścia, świeżości i wszystko będzie dobrze - powiedział po meczu z Rakowem Częstochowa Steve Kapuadi.









- Raków był bardzo silny w pierwszych 15 minutach meczu i to był według mnie jedyny moment, kiedy byli od nas lepsi. W pozostałej części meczu, może powinniśmy zagrać lepiej, ale byliśmy lepszym zespołem. Aston Villa i Raków grają inaczej. W obu spotkaniach zagraliśmy w swoim stylu, zabrakło nieco szczęścia, czasem podejmowaliśmy złe decyzje na boisku.



- Sytuacja po meczu w Alkmaar nie wpłynęła na spotkanie z Rakowem. To dwie zupełnie różne sytuacje. To świeża sprawa, ale jednocześnie dla nas to już przeszłość. Jesteśmy profesjonalistami, musimy sobie z tym radzić. Na pewno to smutna sytuacja. Gramy w piłkę, żeby czerpać z tego radość, a nie doświadczać takiej brutalności. Wszyscy byliśmy w szoku. Teraz trwa dochodzenie w tej sprawie. Zobaczymy, jak się to zakończy.