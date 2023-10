Oświadczenia Josue i Pankova

Josue Pesqueria: Nadal nie mogę zrozumieć, co wydarzyło się w Alkmaar. Grałem w wielu krajach, w wielu klubach i nigdy nie spotkałem się z takim traktowaniem ze strony służb bezpieczeństwa i policji. Ich agresja i prowokacje były niewyobrażalne i niedopuszczalne. Chciałbym podziękować osobom z klubu, prezesowi i polskim władzom, które zrobiły wiele, aby wyjaśnić tę sytuację i nam pomóc. Teraz jestem szczęśliwy, że mogę być z żoną i córką, które również przeżywają obecnie trudne chwile w związku z tą sytuacją. Dziękuję za wsparcie i wiadomości od wszystkich osób. Więcej miłości, szacunku i pokoju. Radovan Pankov: Chciałbym podziękować wszystkim legionistom, ludziom z klubu oraz naszemu odważnemu i dumnemu właścicielowi i prezesowi, Dariuszowi Mioduskiemu. Teraz jeszcze bardziej cieszę się, że wybrałem ten klub, ponieważ promuje on te same wartości, które wyznaję: honor, godność, dumę, rodzinę. Szczególne podziękowania składam polskiemu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, który stanął za nami i pokazał, że jest człowiekiem odważnym, honorowym i życzliwym, a także Polakom, którzy z powodzeniem prezentują się w świecie. Do wczoraj miałem jeden dom, którym była Serbia, od dziś za swój drugi dom uważam Warszawę i Polskę. Ja i moja rodzina nigdy tego nie zapomnimy.

artic - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Wiem ze to sredni pomysl ale moze mecz z tymi z nederlandow powinien byc na Narodowym 60tys.to nie 30tys.obsrali by sie juz w tunelu bylem na Legia- Rakow bylo nas duzo ale 60tys.to by było coś! odpowiedz

Piter - 3 godziny temu, *.orange.pl Ja proponuje odpowiedni baner przy okazji najblizszego domowego meczu LKE:

Na srodku baneru wredna swinia w mundurze holenderskiej policji z poniesiona ręką z pałą i tarczą. Najlepiej żeby miała naszywki Alkmaar. Nad ta świnią trupia czacha a'la SS i piszczelami jako "duch" przeszłości. Pod spodem tekst w j.angielskim w stylu: "Kiedy zapominasz kto wyzwalał Twój kraj z niewoli i budzą sie koszmary przeszłości. 25 tys Holendrów wstąpiło DOBROWOLNIE w szeregi SS w trakcie II wojny światowej. STOP szowinizmowi, nacjonalizmowi i dyskryminacji! " odpowiedz

L - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Tak juz na spokojnie. Skandal skandalem ale przynajmniej Prezes teraz wie co to znaczy dostac pałą za bycie kibicem Legii. Nigdy nie zapomne jak majac z 12- 14 lat szedlem na stary stadion ubrany w szalik Legi i dostałem od policjanta tylko za to ze szedlem na mecz. odpowiedz

Jaś - 2 godziny temu, *.tpnet.pl @L: Legii pisze się przez dwa 'i' na końcu odpowiedz

chrisSiekierki - 5 godzin temu, *.vectranet.pl Takie wydarzenie może tylko zjednoczyć drużynę... jeden za drugiego będzie walczył na boisku i poza nim . odpowiedz

Mamut - 5 godzin temu, *.t-mobile.pl A mówią,że Białoruś to dziki kraj odpowiedz

Lobo - 5 godzin temu, *.elpos.net @Mamut: na pewno bezpieczniejszy od polski. Po maturze wyjechałem na studia w Mińsku, po studiach pracowałem tam jeszcze 3 lata (IT) i nigdy nie miałem żadnej nieprzyjemnej sytuacji. Wróciłem do polski i na dzień dobry ktoś mi skroił zapięty rower sprzed sklepu. Nie było mnie może z 15 minut. odpowiedz

Łukaszenko - 3 godziny temu, *.aster.pl @Lobo: to zapraszamy do Nas z powrotem ;) odpowiedz

Sarcastico - 7 godzin temu, *.inetia.pl Panowie jutro liczymy na sportowy wkur... i rozszarpanie Rakowa jak na wiosnę. Trybuny Was poniosą, reszta należy do Was. odpowiedz

Eric Cantona - 8 godzin temu, *.t-mobile.pl Ja trochę z innej strony. Jeśli ktoś jedzie do kogoś w gości to mu wszystko wolno wedle zasady "gość w dom, Bóg w dom"? Wolno mu uderzać, popychać służby porządkowe i demolować? Nikt nie jest ponad prawem i nie jest święty. Każdego obowiązuje lokalne prawo i nie ma znaczenia, że piłkarz, działacz, kibic czy sprzątaczka. Jeśli padło zalecenie "zamykamy stadion, nikt nie wychodzi, bo jest zagrożenie" to trzeba się do tego dostosować, a nie szturmować drzwi. Jeśli Pankow zaatakował policjanta to powinien ponieść konsekwencje tak jak zwykły człowiek z ulicy. Mniej ważne czy uderzył, klepnął czy popchnął to jest niedopuszczalne! To atak na funkcjonariusza który dba o bezpieczeństwo i powinien być nietykalny. Nikt nie jest ponad prawem, piłkarz nie ma immunitetu. odpowiedz

zp - 8 godzin temu, *.centertel.pl @Eric Cantona: strzel baranka o ścianę odpowiedz

Leśny Dziadek - 7 godzin temu, *.orange.pl @Eric Cantona: Kolega nie rozumie tego, co się tam odwaliło....Zamknięcie stadionu to było małe miki, w prównaniu do tego, co się dalej wydarzyło. Poziom agresji ochroniarzy i holenderskiej milicji był tak duży, że nawet Święty Piotr by nie wytrzymał tego napięcia. Może lubisz, gdy ktoś cię szturcha, traktuje jak psie gówno w zagrodzie dla bydła. Nikt normalny tego nie wytrzyma. Te swoje bajki opowiadaj w holandii. To jest opowieść podobna do tej, że za komuny zomo waliło pałami bandytów, przechodzących pasami, przez przejście. Otóz przechodzili zwykli ludzie, spokojnie. A nawaleni substancjami ziomole mieli rokaz - napie... KAŻDE "zgromadzenie" ludzi, powyżej 3 osób. Byłem świadkiem jednej z takich akcji, wiec idż do piaskownicy i postaw kolejna babkę...Albo zacznij życ w realnym świecie i nie pisz takich farmazonów. odpowiedz

wkz - 7 godzin temu, *.107.150 @Eric Cantona: a o jakim zagrożeniu piszesz? odpowiedz

ZWP - 7 godzin temu, *.cyfrowypolsat.pl @Eric Cantona:

Nie szargaj nazwiska człowieka godnego szacunku,

w przeciwieństwie do Ciebie. odpowiedz

Kibic - 7 godzin temu, *.com.pl @Eric Cantona: przed kim mieli zamknąć stadion przed własnymi kibicami?paranoja odpowiedz

Mlot567 - 7 godzin temu, *.tkchopin.pl @Eric Cantona: zamilcz lepiej odpowiedz

K - 5 godzin temu, *.chello.pl @Leśny Dziadek: ???????? odpowiedz

Leśny Dziadek - 5 godzin temu, *.orange.pl @K: Ty też czegoś nie rozumiesz? Chętnie wytłumaczę. odpowiedz

tom - 4 godziny temu, *.orange.pl @Eric Cantona: Co z ciebie za tłumok Przeczytaj sobie relacje Może Miodulski też atakował ??? A może on wygłaszał komunikat że nie chce tam Polaków czy wyprowadzał polaków z kawiarni itd. odpowiedz

Walo - 8 godzin temu, *.cyfrowypolsat.pl Pankov szacun piękne słowa odpowiedz

Urs72 - 8 godzin temu, *.chello.pl Powodzenia i zdrowia dla zawodników oraz prezesa Mioduskiego . odpowiedz

Trampek - 8 godzin temu, *.125.33 Jesteście bohaterami LEGII - jej kibiców oraz sportowego środowiska . Niestety, ale policja niderlandzka zachowała się tak jakby była na psychotropach / marnej jakości / wykonująca z automatu bezmyślne polecenia . odpowiedz

Wyrwikufel - 8 godzin temu, *.vectranet.pl Cała Legia zawsze razem! odpowiedz

Cała Polska jest z Wami Panowie - 9 godzin temu, *.t-mobile.pl Witajcie w domu, wszyscy współczują Wam z zaistniałej sytuacji. Ta sytuacja jeszcze raz pokazała , ze EU to zgniła organizacja przesiąknięta korupcja i brakiem praworządności, myśle, ze niedługo przestanie istniecLewacka propaganda EU nie będzie dyktowała zgniłych warunków dla całej Europy.Wielka Brytania mała racje, ze wyszła z tego burdelu odpowiedz

LG - 4 godziny temu, *.autocom.pl @Cała Polska jest z Wami Panowie: zmień dilera człowieku odpowiedz

Piotrek9mln - 9 godzin temu, *.tpnet.pl Dobrze że jesteście spowortem w domu! odpowiedz

Obi - 9 godzin temu, *.aster.pl Trzymajcie się Panowie. Legijna Rodzina zawsze razem. Dziki kraj ta cała holandia. odpowiedz

Cyniek - 9 godzin temu, *.heldenvannu.net A ja ciekawy jestem czy tulipany przyjadą do Warszawy chodzi o kibiców jeśli tak to powinni bilety i miejsce zbiórki mieć w Krakowie odpowiedz

Afro - 9 godzin temu, *.orange.pl @Cyniek : W Warszawie będzie się wtedy odbywało święto ostatniej parówki hrabiego Barry Kenta więc nie ma mowy o akomodacji w mieście. odpowiedz

Barnaba - 9 godzin temu, *.tpnet.pl @Cyniek : A ja mam nadzieję, że mecze grupowe AZ zostaną zweryfikowane na walkowery, do tego wykluczenie z pucharów na minimum dwa lata...

Ale rozmarzyłem się, tak by było, gdyby to był polski klub. Tu UEFA zapewne nie będzie taka stanowcza. odpowiedz

Misiowaty - 8 godzin temu, *.orange.pl @Barnaba: Nie będzie walkowera, przecież to było godzinę po meczu, nie miało to wpływu na wynik sportowy. odpowiedz

Barnaba - 8 godzin temu, *.tpnet.pl @Misiowaty: Tu masz oczywiście rację, ale czy UEFA dla nas była zawsze łaskawa i obiektywna? A wyrzucenie AZ z pucharów może być natychmiastowe, więc mecze z nimi będą niejako walkowerami. odpowiedz

Michał - 3 godziny temu, *.plus.pl @Cyniek : Ze strachu... nie przyjadą. A te piłkarzyki powinni godzinę przed meczem przylecieć a 5 minut po wylecieć. Jazda z nimi na pełnej k. Pozdrawiam wszystkich Legionistów i Legionistki. odpowiedz

Leśny Dziadek - 9 godzin temu, *.orange.pl Cała Zjednoczona Polska jest z Wami.

Prezes Mioduski pokazał klasę.

pinokio lansuje się przed wyborami, ale to nie ma znaczenia.

Ps. Tak wyglądają kraje Unii Europejskiej, które zatraciy swoją Narodowość i niezależność.

Polska jeszcze nie jest w tym klimacie, ale jeżeli sie nie zjednoczymy i nie damy odpór różnym marksitowskim pomysłom, cała Europa przepadnie. odpowiedz

Miro - 9 godzin temu, *.143.154 @Leśny Dziadek: Nie ma znaczenia, że się lansuje. Postąpił jak należy. Tam jeszcze konsul zrobił dobrą robotę. odpowiedz

Luk - 4 godziny temu, *.timplus.net @Leśny Dziadek: A jakby się nie "lansował" to byś grzmiał z oburzeniem gdzie był pinokio... Z łaski swojej nie zaczynaj tu politycznej debaty. odpowiedz

Leśny Dziadek - 3 godziny temu, *.orange.pl @Luk: Nic nie zaczynam, tylko wyraziłem swój pogląd. Ty też tak zrobiłeś i nic mi do tego.

Odniosłem się do opinii Pankova, w temacie pinokia i tyle.





odpowiedz

Mateo - 9 godzin temu, *.net.pl Finał tej niedopuszczalnej sytuacji powinien motywująco podziałać na mecz jutrzejszy!!! Do boju Legio!!!! odpowiedz

Ben - 10 godzin temu, *.play-internet.pl Ta sytuacja zmieni postrzeganie Prezesa wśród kibiców. odpowiedz

Ben Dżonson - 9 godzin temu, *.centertel.pl @Ben:

Ta sytuacja (może) zmieni postrzeganie kibiców przez prezesa. odpowiedz

Haha - 9 godzin temu, *.centertel.pl @Ben: jedna jaskółka wiosny nie czyni. Chociaż trzeba przyznać że zachował się odpowiednio. odpowiedz

kriss - 9 godzin temu, *.t-mobile.pl @Ben: Też tak uważam. Mało tego dostał za klub a tego się nie zapomina odpowiedz

L fan - 10 godzin temu, *.chello.pl Witajcie w domu. odpowiedz

