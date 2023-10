Oświadczenie Legii Warszawa

Zgodnie z regulacjami UEFA to klub gospodarza odpowiada za porządek i bezpieczeństwo na terenie stadionu przed, w trakcie oraz po meczu. Obowiązkiem gospodarza jest współpraca z policją w celu zapewnienia bezpieczeństwa piłkarzom, przedstawicielom delegacji klubowej oraz kibicom przyjezdnym. O faktach nie powinniśmy dyskutować, jednak strona holenderska w swoim oświadczeniu zdaje się je podważać, dlatego podjęliśmy decyzję o wydaniu niniejszego oświadczenia. Jest kwestią ewidentną, że narracja zawarta w oświadczeniu strony holenderskiej, do którego się odnosimy, ma jeden cel. Prawda ma zostać pomieszana z fałszem. To na Legię Warszawa ma zostać przerzucona winna za brak profesjonalizmu przy rozgrywaniu spotkania w ramach rozgrywek UEFA. Dlatego jeszcze raz przedstawiamy fakty dotyczące tego, co działo się w mieście oraz na stadionie. Służby porządkowe Klubu AZ oraz policja nie zapewniły bezpieczeństwa piłkarzom i pracownikom Legii oraz jej prezesowi. Osoby, które miały dbać o bezpieczeństwo same zaatakowały i naruszyły nietykalność cielesną wielu przedstawicieli naszego klubu. Bezpodstawne zatrzymanie miało miejsce godzinę po meczu, gdy nie dopuszczono części naszych zawodników do autokaru, z powodu rzekomego zagrożenia spowodowanego obecnością kibiców Legii przy klubowym autokarze. W tamtym momencie naszych fanów nie było już w okolicy stadionu. W trakcie przygotowań do meczu po decyzji pani Burmistrz Alkmaar - komunikowanej publicznie - o braku zgody na przyjazd naszych kibiców do Alkmaar, klub AZ zwrócił się z prośbą, aby punkt odbioru biletów dla naszych fanów był zlokalizowany w oddalonej o 85 km Hadze. Była to trudna do zrozumienia i niespotykana propozycja, niemniej nasz klub - wykazując dobrą wolę - dostosował się ostatecznie do takiej decyzji, z czego skorzystało kilkuset naszych kibiców. Chcąc rozładować napięcie wygenerowane przez stronę holenderską wyszliśmy z zdroworozsądkową propozycją utworzenia drugiego punktu odbioru biletów, lecz nie spotkało się to z przychylnością gospodarzy. Decyzje podjęte przez miasto Alkmaar oraz holenderską policję w sposób jawny dyskryminowały naszych pracowników, piłkarzy oraz kibiców ze względu na ich przynależność narodowościową oraz język, którymi się komunikowali. Uważamy, że dla takich działań nie ma miejsca w europejskich rozgrywkach pod egidą UEFA. Sytuacja, do której doszło przy wejściu na mecz, tj. wyrywanie kibicom worków z flagami, co spowodowało reakcję obronną osób nimi się opiekujących, była kulminacją festiwalu wrogości i niechęci okazywanej przez stronę holenderską wobec społeczności Legii Warszawa. Według naszych informacji w trakcie i po meczu żaden kibic Legii nie został zatrzymany przez służby porządkowe czy też policję holenderską. Jedynymi zatrzymanymi po meczu - pod kuriozalnymi pretekstami i z pogwałceniem wszelkich zasad praworządnego państwa oraz organizacji meczów UEFA - byli dwaj piłkarze Legii. Podczas meczu nie miały miejsca żadne niewłaściwe zachowania naszych fanów, nie zostały odpalone żadne środki pirotechniczne. Warto wskazać, że w nocy przed meczem to pod hotelem naszych zawodników doszło do odpalenia rac, co zakłóciło regenerację i odpoczynek przedmeczowy. Z całą pewnością nie byli to nasi kibice. Zawarte w oświadczeniu miasta Alkmaar, policji i klubu AZ informacje o badaniu „możliwych kroków zmierzających do wykluczenia rywali o takim profilu ryzyka z europejskich pucharów” traktujemy jako kolejną prowokację. Wzywamy do zaprzestania narażania dobrego imienia Legii Warszawa. Zdajemy sobie sprawę, jak ważne są kwestie bezpieczeństwa, ale wiemy też równocześnie, że to nie pierwsze tego typu zdarzenie na holenderskich stadionach w ostatnim czasie, w tym na stadionie i w mieście Alkmaar. Przedstawiciele Legii Warszawa są w kontakcie z klubami, które miały podobne doświadczenia. Podczas meczu z West Ham United, w sezonie 2022/23, kibice z Londynu - w tym rodziny piłkarzy i przedstawiciele klubu - zostali zaatakowani przez kibiców gospodarzy na sektorze VIP. Podobnie szokujące doświadczenia miał klub Hammarby IF, który przy okazji meczu z Twente Enschede rozgrywanego w lipcu tego roku spotkał się z analogicznym „zamknięciem miastem dla Szwedów”. Klub AZ Alkmaar oraz holenderskie władze mogą w sposób wybiórczy „usprawiedliwiać” sytuację czymkolwiek chcą. Mogą przywoływać jako pretekst święto swojego miasta, manipulować oskarżeniami czyniącymi z poszkodowanych napastników, ale jesteśmy przekonani, że fakty i prawda zwyciężą. Jako Legia Warszawa zapewniamy, że dołożymy wszelkich starań w celu wyjaśnienia tej sprawy do końca. Będziemy zgodnie prawdą i faktami bronić dobrego imienia Klubu, jego zawodników i pracowników oraz jak najbardziej szczegółowo wyjaśniać zaistniałą sytuację, która w żadnych rozgrywkach sportowych nie powinna mieć miejsca. Dziękujemy za wsparcie, które otrzymaliśmy ze strony MSZ, MSWiA, Miasta st. Warszawy, UEFA, PZPN, Ekstraklasy SA, klubów polskich i zagranicznych oraz wielu ludzi dobrej woli. Cała Legia Zawsze Razem! Do zobaczenia w niedzielę! Legia Warszawa

Zdarzenia, które miały miejsce po zakończeniu meczu AZ Alkmaar – Legia Warszawa nie powinny miejsc miejsca w cywilizowanym świecie. Bezpieczeństwo drużyn uczestniczących w rozgrywkach, a w szczególności zespołu gości jest fundamentem funkcjonowania całej piłkarskiej rodziny. Podczas gdy zdarzały się przypadki ataków dokonywanych przez kibiców na drużyny, zawodników, rodziny i bliskich piłkarzy czy fanów gości, to bez precedensu w historii światowego futbolu pozostaje sytuacja, w której drużyna przyjezdna zostaje zaatakowana przez pracowników klubu gospodarza i policję. W mediach społecznościowych opublikowano kilkanaście filmów z tego wydarzenia, z których jasno wynika, kto był agresorem, kto prowokował, kto zachowywał się w sposób skandaliczny. Dla zdecydowanej większości postronnych obserwatorów jest to oczywiste.

Komentarze (42)

+ dodaj komentarz

dodaj

Lolek - 3 godziny temu, *.orange.pl Zawodnicy Legi zostali potraktowani tak ja wszyscy Polacy są traktowani w Europie . Oni uważają nas za gorszych od zawsze pogardzają na każdym kroku. Każdy kto pracował w Niemczech Holandii Belgii Francji zna to doskonałe . Nie ma co się oszukiwać tak niestety jest . odpowiedz

eLeLeL - 3 godziny temu, *.. Wa(L)ka trwa !!! odpowiedz

Ryj - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Jedziemy z medalikami! odpowiedz

Anon - 4 godziny temu, *.3.186 W całym NL jest masa rosistowskich zagran. Oni maja nawet przepis który nie pozwala na wynajmowanie mieszkań znajdujących się przy głównej drodze migrantom zarobkowym (tylko jakiś niski % może być wynajęty). Wyrzucają ludzi na ulicę. Czysty rasizm. odpowiedz

TOXI - 4 godziny temu, *.tedata.net Wiedziałem od początku, że z Alkmarem będą jazdy, ale że Mioduski nawet będzie się bił to szczerze po niczym mi znanym do głowy by mi nie przyszło. odpowiedz

Lw - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl @TOXI: a Mioduski się bil czy jego bili odpowiedz

Loki we włosach potargał wiatr. - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Całkiem konkretne, ale zbyt łagodne to oświadczenie. Brakuje zdecydowanego wybrzmienia dyskryminacji na tle narodowościowym. odpowiedz

olew - 3 godziny temu, *.vectranet.pl @Loki we włosach potargał wiatr.: że Portugalczyka i Serba zamknęli, nie sądzę, to był atak na LEGIĘ ! odpowiedz

Bolo - 4 godziny temu, *.aster.pl To chyba dla wszystkich jasne, że AZ Alkmaar powinien zostać wykluczony z rozgrywek pucharowych na długie lata. odpowiedz

:o) - 2 godziny temu, *.chello.pl @Bolo: To jedyne rozsądne rozwiązanie. Absurd ich oświadczeń i tłumaczenie bandyckich zachowań powinien być gwoździem do trumny tego klubu i tego miasta. Trzeba naciskać na UEFA, FIFA i wszystkich, którzy mają wpływ na taką decyzję. Do skutku! odpowiedz

olew - 4 godziny temu, *.vectranet.pl Dobre oświadczenie. Co będzie to będzie, ale musimy się bronić przed barbarią . Trzeba ich w grudniu przyjąć spokojnie, nawet przesadnie życzliwie (zresztą kibole nam i Grajkom nic nie zrobili...), ale co myślimy o władzach Alkmaaru, żenującym klubie i policji neandertalskiej powinniśmy wykrzyczeć . odpowiedz

Cezar. - 4 godziny temu, *.centertel.pl Mioduski brawo,tak dalej!czy mi umknęło,czy prezydent stolicy ,tak związany z klubem oficjalnie zabierał głos i protestował w tej sprawie.Rakow musi być pokonany i zrobi to Paweł do spółki z Josue! odpowiedz

Korda - 5 godzin temu, *.orange.pl To jest recydywa. Kolejny mecz na tym stadionie gdzie są potężne problemy z ochroną. Najpierw kibice West-Ham zostali zaatakowani a teraz to już w mojej opinii to już jest za grubo żeby taki szajs grał w europejskich pucharach. Powinni zostać usunięci w trybie natentychmiast i mieć zakaz gry w pucharach na grube lata. Jeśli już dochodzi do takich scen to co będzie w przyszłości jeśli nie zacznie się gasić już w zarodku. UEFA powinna pokazać w tym momencie że ma jaja odpowiedz

Trampek - 5 godzin temu, *.125.33 Powinniśmy pokazać wzajemną gościnność niderlandzką w Polsce. Odbiór biletów dla ich kibiców powinien mieć miejsce .... w ŚWINOUJŚCIU - znanej miejscowości położonej najbliżej granicy z Niderlandami . W dniu przylotu piłkarzy Niderlandzkich lotnisko OKĘCIE z przyczyn technicznych powinno nie przyjmować samolotów przekierować na lotnisko SZYMANY . Przypominać nie trzeba ,że na stadionie LEGII powinni otrzymać głośne przyjęcie i w darze od samych piłkarzy wysokie zwycięstwo LEGII. Bo o dalszym awansie mogą bramki z bezpośrednich spotkań . odpowiedz

Trzeźwe spojrzenie - 5 godzin temu, *.t-mobile.pl Legia jak zwykle niewinna, wszyscy winni tylko nie My. Nikt normalny nie uwierzy, że policja i ochrona ot tak bez powodu szturchały prezesa i piłkarzy. Musiało dojść do jakiejś reakcji ze strony piłkarzy więc była kontrreakcja. Wszystkie ważniejsze argumenty są po stronie Holendrów. Niezastosowanie się do poleceń policji, próba wyważenia drzwi i wyjścia ze stadionu, pobicie ochroniarza, znieważenie funkcjonariuszy. Zamknięcie stadionu było zasadne, zadymy kibiców Legii są znane na cały świat, UEFA też zna ich reputację więc były obawy, że dojdzie do zamieszek. Piłkarze przegrali mecz więc to by potwierdzało ich nadmierną nerwowość i zachowanie po meczu. Byli sfrustrowani więc szukali wyżywki. Nie jest to przypadek, że policja po wejściu do autokaru od razu wskazała na Josue i Pankowa. Tu nie było szukania twarzy, rysopisów typu "ten nie, ten podobny". Od razu wiedzieli o jakich konkretnych piłkarzy im chodzi więc już musieli mieć jakieś podstawy. Zobaczymy co wykaże monitoring na stadionie, a w dzisiejszych czasach poza kiblami i szatnią nie ma skrawka niemonitorowanej przestrzeni. Schody, korytarze, obręb stadionu to wszystko jest pod kamerami. Skoro władze Alkmaar podjęły kroki prawne, to znaczy, że mają grube powody, a pewnie i dowody wybryków konkretnych ludzi. odpowiedz

Beck - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl @Trzeźwe spojrzenie: nikt normalny nie uwierzy,że znajdzie się w tej chwili "papuga" klubu z Alkmark.Poza tym ja też jestem trzeźwy i nie będę rzucał inwektywami.Natomiast powiem: żal mi Ciebie. odpowiedz

Łapówka - 3 godziny temu, *.orange.pl @Trzeźwe spojrzenie: Po co monitoring, skoro wszystko wiesz i opisałeś. Ale fakty są takie, że Josue wypuszczono, bez postawienia zarzutów, to jak to w końcu jest. Wiesz, czy snujesz domysły? A może masz jakieś filmy, na których widac ogresję kogoś z Legii? Bo ja widziałam tylko te, z chamskim zachowaniem służb stadionowych i służb holenderskich. A możesz jeszcze dopisac, czy ktoś ci zapłacił, za pisanie takich farmazonów, wyssanych z grubego palca? odpowiedz

Pawel - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @Trzeźwe spojrzenie:

Weź ty wypie... . Bo inaczej nie powiem. odpowiedz

Jpp - 6 godzin temu, *.play-internet.pl Nowe słowo w słowniku języka polskiego.

Alkmar - pot. cham, prostak odpowiedz

13 - 6 godzin temu, *.205.49 Co tu się odje#o... odpowiedz

(L) - 6 godzin temu, *.plus.pl Legia powinna złożyć wniosek do UEFA o wykluczenie AZ z rozgrywek.Gdybyśmy mieli odwrotną sytuację,w tej chwili ważyłby się losy naszego dalszego uczestnictwa w LKE. Alkmaar AZ nawet by się sekundę nie wahał. odpowiedz

ax - 5 godzin temu, *.orange.pl @(L): Dokładnie tak.

odpowiedz

czynaście - 6 godzin temu, *.orange.pl ...Mioduski też, Mioduski też przyjacielem CWKS odpowiedz

p10 - 6 godzin temu, *.centertel.pl Na mecz u siebie z Holendrami przydałaby się grupa kibiców z Den Hag. Najlepiej z flagami by te flagi były widoczne w TV i poszło to na cały świat. To jeszcze bardziej mogłoby podkreślić kierownictwa ludzi w Alkmar. odpowiedz

Bellial - 6 godzin temu, *.co.uk Holendrzy powinni odbierać bilety w Ustrzykach Dolnych odpowiedz

delegat - 5 godzin temu, *.chello.pl @Bellial : Ewentualnie na Wyspie Wolin. odpowiedz

Idler - 5 godzin temu, *.aster.pl @delegat:

Wolin po drodze do Warszawy z Holandii odpowiedz

Michał - 7 godzin temu, *.plus.pl Walczyć z takimi baranami jak długo i o co się da. Jazda z k.....i Hej Legii jazda z k.....i. Jutro liczy się tylko zwycięstwo! Pozdrawiam wszystkich Legionistów i Legionistki. odpowiedz

ferds - 7 godzin temu, *.chello.pl liczę na wykluczenie ich z rozgrywek. Nic innego do nich nie przemówi. Uważają że krętactwem i podłością można przykryć wszystko. Różne rzeczy się zdarzają w całej europie i zawsze reakacja oficjalna gospodarzy to: przepraszamy, nie ma miejsca w naszym klubie na akceptacje dla agresji, rasizmu itd, deklarujemy pelną wspołpracę w celu wyjaśnienia i ukarania winnych, tylko tam od minister sprawiedliwości po klub uznano że należy iśc w zaparte i to jeszcze przed tym śledztwem ktore niby zamierzają prowadzić. Niespotykane!!! oni chcą nas cywilizować, uczyc praworządnosci, toleracji??? czego jeszcze??? odpowiedz

Ibor - 7 godzin temu, *.centertel.pl Mam taki pomysł

Może by Pani burmistrz wysłać trochę pampersów bo jak nie trzyma ciśnienia to może popuścić ze strachu . odpowiedz

Arek - 4 godziny temu, *.vectranet.pl @Ibor: albo jakaś oprawa w kierunku tej takiej owakiej na meczu rewanżowym odpowiedz

Michał - 4 godziny temu, *.plus.pl @Ibor: Pieluchomajtki bo to starsza kobieta jest.... Dobre Morwa kać...dobre. Ciekawe czy ma coś na własny użytek ze strachu. Pozdrawiam wszystkich Legionistów i Legionistki. odpowiedz

Legiak83 - 7 godzin temu, *.plus.pl Ciekawe co na to ta szuja Timermans. Byłem na tym meczu i widziałem wrogie nastawienie (nie wszystkich) służb i policji w stosunku do kibiców. A jeśli to prawda co wygadywała burmistrz Alkmaar to rasizm w czystej postaci.

Może holland nakręci teraz film ,,niderlandzka granica". odpowiedz

Zlb 82 - 8 godzin temu, *.t-mobile.pl Ciekawe jak to byłoby u Nas? Już zjadła by Nas mafia bez skrupułów!!! odpowiedz

Leśny Dziadek - 8 godzin temu, *.orange.pl Jeszcze Polska nie zginęła,

Kiedy my żyjemy.

Co nam obca przemoc wzięła,

Szablą odbierzemy.



Marsz, marsz, Dąbrowski,

Z ziemi włoskiej do Polski.

Za twoim przewodem

Złączym się z narodem.



Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę,

Będziem Polakami.

Dał nam przykład Bonaparte,

Jak zwyciężać mamy.



Marsz, marsz, Dąbrowski,

Z ziemi włoskiej do Polski.

Za twoim przewodem

Złączym się z narodem.





Jak Czarniecki do Poznania

Po szwedzkim zaborze,

Dla ojczyzny ratowania

Wrócim się przez morze.



Marsz, marsz, Dąbrowski,

Z ziemi włoskiej do Polski.

Za twoim przewodem

Złączym się z narodem.



Już tam ojciec do swej Basi

Mówi zapłakany –

Słuchaj jeno, pono nasi

Biją w tarabany.



Marsz, marsz, Dąbrowski,

Z ziemi włoskiej do Polski.

Za twoim przewodem

Złączym się z narodem.



odpowiedz

Leśny debil - 6 godzin temu, *.orange.pl @Leśny Dziadek: przestań ćpać albo zmień Tworki na inny pensjonat odpowiedz

Leśny Dziadek - 4 godziny temu, *.orange.pl @Leśny debil : Nie dołączę do miejsca, w którym jesteś. Reklamę sojego miejsca zamieszkania, rób gdzie indziej, holenderski trollu, bez honoru. odpowiedz

Astor - 8 godzin temu, *.centertel.pl Myślę że AZ i kibiców holenderskich powinnismy przyjąć bardzo uprzejmie. Niech wsioki zobaczą jak wygląda kultura i cywilizacja. odpowiedz

Leśny Dziadek - 7 godzin temu, *.orange.pl @Astor: Też tak uważam, i nie żartuję - chlebem i solą, po staropolsku. Chleb należy zamówić w najlepszej piekarni, z najlepszych składników. Żeby zapach Polskiego chleba zapamiętali do końca dni swoich. A niech żyją jak najdłużej. odpowiedz

Jano - 4 godziny temu, *.orange.pl @Leśny Dziadek: ale sól to ta drogowa powinna być :0 odpowiedz

Kabaret - 8 godzin temu, *.aster.pl Nikogo nie aresztowano, oprócz dwóch piłkarzy.



W życiu bym nie pomyślał że przeczytam kiedyś takie zdanie po meczu piłkarskim:) Zresztą profesjonalna policja holenderska oficjalnie się przyznała, że kibice zabrali im pałki:) więc kogo takie asy mogły aresztować?



Kompromitacja Alkmaar:)



odpowiedz

Kibic - 8 godzin temu, *.net.pl W punkt. trzeba to publikować na stronach Az niech czytają odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.