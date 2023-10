Zapraszamy do obejrzenia filmu z dopingiem z czwartkowego meczu Legii Warszawa w holenderskim Alkmaar. Wojskowych wspierało ponad tysiąc fanatyków oraz zaprzyjaźniona delegacja z kibiców FC Den Haag.

Komentarze (1)

+ dodaj komentarz

dodaj

Dedi - 7 godzin temu, *.plus.pl Najlepsi Tifosi w Europie! Top na świecie! Brawa dla tych fanów którzy jeżdżą za naszą Legią po całej Europie, nawet do dalekich Ordabasów! Wszyscy fani z tego meczu Respekt składam w wasze ręce!!! (L)

Ukochana Legia!!! odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.