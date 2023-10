Futsal

Constract Lubawa 4-1 Legia Warszawa

Niedziela, 15 października 2023 r. 19:37 Mishka, źródło: Legionisci.com

W meczu 5. kolejki Ekstraklasy Legia Warszawa przegrała na wyjeździe z aktualnym mistrzem Polski, Constractem Lubawa 1-4. Do przerwy legioniści przegrywali 0-2. Przez cały mecz stołeczny zespół wspierała głośnym dopingiem grupa kibiców z transparentem. Kolejne spotkanie zawodnicy z Warszawy rozegrają 18 października o godz. 20 z Dremanem Opole Komprachcice.



Początek meczu należał do gospodarzy, którzy szybko mieli trzy groźne sytuacje. W 3. minucie indywidualną akcją popisał się Pedrinho, którą zakończył skutecznym strzałem na bramkę. Podrażnieni legioniści rzucili się do ataków. W 10. minucie prawdziwą bombę w kierunku bramki posłał Michał Klaus, a Victor Lopez z trudem obronił. W 16. minucie świetną dwójkową akcję zaprezentowali Pedrinho i Jakub Raszkowski, która zakończyła się podwyższeniem prowadzenia na 2-0. W odpowiedzi Andre Luiz uderzeniem z dystansu posłał piłkę obok bramki.



Legioniści nie weszli dobrze w drugą połowę. W 22. minucie trzecie trafienie dla gospodarzy zdobył Tomasz Kriezel. Kolejne minuty nie przyniosły zmiany obrazu gry. Dopiero w 31. minucie padła bramka dla stołecznego zespołu. Z bliskiej odległości do siatki trafił Davidson Silva. Na 3 minuty przed końcem trener Legii zdecydował się na wycofanie bramkarza. W niczym to jednak nie pomogło, bo w 59. minucie gospodarze po raz czwarty trafili do siatki.



Constract Lubawa 4-1 (2-0) Legia Warszawa

1-0 - 02:55 Pedrinho

2-0 - 15:05 Jakub Raszkowski

3-0 - 21:43 Tomasz Kriezel

3-1 - 30:39 Davidson Silva

4-1 - 58:50 Pedrinho



Constract: 33. Victor Lopez, 13. Tomasz Kriezel, 12. Pedrinho, 7. Adriano Lemos, 10. Claudinho

rezerwa: 2. Hubert Zadroga, 3. Mateusz Lisowski, 6. Paweł Kaniewski, 8. Everton Ferreira, 9. Mateusz Mrowiec, 23. Oskar Dmochewicz, 26. Jakub Raszkowski, 88. Sebastian Grubalski, 99. Martin Dosa



Legia: 16. Tomasz Warszawski, 7. Andre Luiz, 34. Nuno Chuva, 10. Rui Pinto, 97. Davidson Silva

rezerwa: 13. Ignacio Casillas, 18. Michał Sobków, 2. Paweł Gajek, 9. Michał Klaus, 11. Sergio Monteiro. 17. Maciej Pikiewicz, 19. Adam Grzyb, 50. Mykyta Storożuk, 81. Mariusz Milewski



żółte kartki: Kaniewski - Sergio Monteiro



