U-16: Polska 2-1 Niemcy. Grało dwóch legionistów

Reprezentacja Polski do lat 16 wygrała w pierwszym towarzyskim meczu z Niemcami 2-1. W wyjściowym składzie znalazł się bramkarz Legii II Warszawa, Jakub Zieliński, a w drugiej połowie wystąpił Pascal Mozie. Drugie spotkanie odbędzie się 16 października w Jarocinie. U-16: Polska 2-1 (2-0) Niemcy 1-0 - 33' Stanisław Kubiak 2-0 - 40' Michał Osowski 2-1 - 56' Salvatore Mule Polska: 1. Jakub Zieliński - 6. Jakub Falkiewicz, 5. Mateusz Cegliński, 4. Hubert Kędziora - 14. Stanisław Kubiak (46, 2. Wojciech Machura), 8. Maciej Ruszkiewicz (46' 9. Maksymilian Jóźwiak), 10. Sammy Dudek (90' 15. Bartosz Pieczka), 7. Michał Osowski (46' 13. Pascal Mozie), 23. Jędrzej Hanuszczak (61' 20. Jakub Peret), 11. Antoni Uchroński (69' 16. Gracjan Czapniewski) - 19. Olivier Siniawski Niemcy: 1. Leonard Ruland - 4. Nebe Sirak Domnic, 6. Leopold Schmid (78' 19. Emil Kramer), 5. Ben Hawighorst - 2. Morel Ghopo, 8. Finn Barkowsky (46, 15. Luc Holzwarth), 7. Christian Prenaj (61, 18. Eba Bekir Is), 21. Jeremiah Mensah (78' 9. Alexander Staff), 3. Eymen Laghrissi - 20. Salvatore Mule, 11. Yohan Ngatcheu (46' 22. Noah Birkenpesch) żółte kartki: Hanuszczak, Uchroński, Jóźwiak - Domnic, Hawighorst

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.