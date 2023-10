U-16: Polska 1-5 Niemcy. Grali legioniści

W drugim meczu towarzyskim reprezentacja Polski U-16 przegrała z Niemcami 1-5. W wyjściowym składzie znalazł się jeden piłkarz Legii Warszawa - Filip Przybyłko, który opuścił plac gry w 35. minucie. W 64. minucie na boisku pojawił się natomiast Pascal Mozie. W tym meczu nie wystąpił bramkarz rezerw Legii, Jakub Zieliński. U-16: Polska 1-5 (0-3) Niemcy 9' Alexander Staff 16' Eymen Laghrissi 45+2' Noah Birkenpesch 55' Noah Birkenpesch 74' Mylo Kientz 87' Mateusz Cegliński Polska: 12. Jakub Pawlak - 3. Jakub Kaszub (46' 14. Stanisław Kubiak), 5. Mateusz Cegliński, 16. Gracjan Czapniewski - 2. Wojciech Machura, 10. Sammy Dudek, 6. Jakub Falkiewicz, 17. Filip Przybyłko (35' 9. Maksymilian Jóźwiak), 11. Antoni Uchroński, 20. Jakub Peret - 15. Bartosz Pieczka (36' 19. Olivier Siniawski, 48' 7. Michał Osowski) Niemcy: 12. Christian Seibert (46' 23. Leonard Reiners) - 17. Nikolas Matic (60' 4. Nebe Domnic), 13. Elias Vali Fard, 14. Matteo Palma (68' 5. Ben Hawighorst), 16. Yunus Ünal (68' 10. Mylo Kientz) - 22. Noah Birkenpesch (78' 2. Morel Ghopo), 19. Emil Kramer (78' 11. Yohan Ngatcheu), 18. Eba Bekir Is (90' 6. Leopold Schmid), 10. Wael Mohya (60' 21. Jeremiah Mensah), 3. Eymen Laghrissi - 9. Alexander Staff (68' 15. Luc Holzwarth) żółte kartki: Siniawski - Birkenpesch

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.