Analia

Punkty po meczu z AZ

Sobota, 7 października 2023 r. 22:48 Kamil Dumała, źródło: Legionisci.com

Jak równy z równym; zabrakło konkretów; i spokoju; jeden błąd; za mało Wszołka i Elitima; skandal - to najważniejsze punkty po czwartkowym meczu 2. kolejki Ligi Konferencji Europy Legii Warszawa z AZ.



1. Jak równy z równym

Przed spotkaniem z AZ można było mieć pewne obawy o to, jak zaprezentują się legioniści, zwłaszcza mając w pamięci ostatni mecz w Białymstoku oraz to, że zespół z Holandii będzie chciał zmazać plamę z pierwszego meczu w LKE. Tymczasem Legia z wiceliderem ligi holenderskiej grała jak równy z równym, a nawet miała przewagę w posiadaniu piłki. Legioniści mądrze wyglądali w fazie przejścia z obrony do ataku, jednak w samej ofensywie nie wyglądało to zbyt dobrze. Niestety końcowy wynik nie jest korzystny, ale podopieczni trenera Kosty Runjaicia wieloma fragmentami gry pokazali się z bardzo dobrej strony.