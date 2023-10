W 5. minucie spotkania z Rakowem Częstochowa Josue został napomniany żółtą kartką za przerwanie kontrataku. Było to już czwarte takie napomnienie dla Portugalczyka w tym sezonie, co oznacza, że nie będzie on mógł wystąpić w następnym spotkaniu ligowym ze Śląskiem we Wrocławiu.

ZWP - 2 godziny temu, *.cyfrowypolsat.pl I dobrze.

Zobaczymy, czy Legia to Josue, czy Legia to Legia?

Zespół (drużyna) to nie jeden człowiek (drużyna).

Może trener to zrozumie wreszcie.

A na miejscu Strzałka, to pakowałbym walizki. odpowiedz

fan1956 - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Nareszcie może gra się posunie szybciej do przodu ! odpowiedz

leon - 3 godziny temu, *.tpnet.pl wstyd wstyd wstyd!!!!!!!!!!!!!!!! odpowiedz

Zięciu - 3 godziny temu, *.aster.pl @leon: Ta, dla Marciniaka odpowiedz

