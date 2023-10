Wypożyczeni: Ciepiela i Kikolski zagrali przeciwko sobie

Poniedziałek, 9 października 2023 r. 10:30 Fumen, źródło: Legionisci.com

W I lidze na murawie naprzeciw siebie spotkali się Bartłomiej Ciepiela oraz Maciej Kikolski. Jednak to drugi z nich schodził z boiska w gorszym nastroju. Bramkarz GKS Tychy spowodował rzut karny, za co ujrzał żółtą kartkę, a jego drużyna przegrała. Bolesną lekcję dostał Marcel Krajewski w Krakowie, a Jordan Majchrzak nie dał rady pokonać bramkarza Lecha Poznań.



Wypożyczeni legioniści

Bartłomiej Ciepiela (Resovia Rzeszów) - do 78. minuty w wygranym 2-0 meczu z GKS Tychy. Ukarany żółtą kartką.

Maciej Kikolski (GKS Tychy) - 90 minut w przegranym 0-2 meczu z Resovią Rzeszów. Ukarany żółtą kartką za spowodowanie rzutu karnego.

Jakub Kisiel (Podbeskidzie Bielsko-Biała) - nie grał w przegranym 0-1 meczu ze Stalą Rzeszów

Kacper Knera (Elana Toruń) - od 64. minuty w przegranym 0-3 meczu z Flotą Świnoujście

Marcel Krajewski (Znicz Pruszków) - do 83. minuty w przegranym 2-6 meczu z Wisłą Kraków

Oskar Lachowicz (Spezia Primavera) - do 58. minuty w wygranym 5-2 meczu z Bari Primavera

Jordan Majchrzak (Puszcza Niepołomice) - od 55. minuty w przegranym 1-4 meczu z Lechem Poznań

Jakub Murawski (Wieczysta Kraków) - nie grał w zremisowanym 1-1 meczu z Wisłoką Dębica

Jakub Okusami (Pogoń Siedlce) - od 76. minuty w wygranym 2-1 meczu ze Skrą Częstochowa

Maddox Sobociński (GKS Wikielec) - do 85. minuty w wygranym 2-1 z Jagiellonią II Białystok



Skrót meczu Resovia Rzeszów - GKS Tychy