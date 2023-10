FIBA Europe Cup

Legia Warszawa 85-62 Kataja Joensuu

Środa, 18 października 2023 r. 21:36 Woytek, źródło: Legionisci.com

W pierwszym meczu FIBA Europe Cup Legia Warszawa wygrała 85-62 z fińskim zespołem Kataja Joensuu. Pierwsza część spotkania należała do podopiecznych Wojciecha Kamińskiego, którzy wygrali pierwszą kwartę 22-15, a drugą 23-14. Po zmianie stron obraz gry nie uległ zmianie i legioniści zgarnęli komplet punktów.







Fotoreportaż z meczu - 61 zdjęć Hugollka









Drużyna Wojciecha Kamińskiego po raz kolejny przystąpiła do rywalizacji bez kontuzjowanego Christiana Vitala. W roli pierwszego rozgrywającego bardzo dobrze poradził sobie Shawn Pipes Jr, który od pierwszej kwarty dyrygował grą zespołu.



Legioniści kontrolowali przebieg gry od pierwszych minut spotkania. W ofensywie bardzo dobrze radzili sobie Josip Sobin i Aric Holman, wspierani przez wspomnianego Pipesa. Drużyna z Finlandii próbowała odgryzać się na początku przede wszystkim rzutami za trzy punkty, ale już do przerwy Zieloni Kanonierzy prowadzili 45:29, po efektownym rzucie Adama Linowskiego tuż przed końcową syreną.



Po zmianie stron ekipa trenera Kamińskiego powiększała przewagę. Z dobrej strony pokazał się m.in. Grzegorz Kulka, swoje zrobił również Marcel Ponitka, który zakończył spotkanie z dwucyfrowym dorobkiem punktowym.



Dla drużyny Legii było to drugie w historii zwycięstwo nad Katają Basket. Dziś Finowie byli zdecydowanie słabsi od Zielonych Kanonierów, którzy zagrali dobre, równe spotkanie od pierwszej do ostatniej minuty kontrolując jego przebieg.



Kolejnym rywalem ekipy z Bemowa w FIBA Europe Cup będzie słowacki Patrioti Levice, który pokonał w drugim meczu grupy J rumuński CSM Oradea 93:91. Spotkanie w Levicach odbędzie się w środę 25 października o godz. 20 (transmisja na sport.tvp.pl i w aplikacji TVP Sport.). Wcześniej, bo w sobotę 21 października legioniści zmierzą się na wyjeździe w lidze ze Stalą Ostrów Wielkopolski (godz. 17.30, transmisja w Polsat Sport News).



FEC: Legia Warszawa 85-62 Kataja Joensuu

kwarty: 22-15, 23-14, 17-10, 23-23



Legia Warszawa [punkty, (celne za trzy)]

35. Aric Holman 16 (2)

42. Marcel Ponitka 12 (2)

8. Josip Sobin 12

23. Michał Kolenda 11

2. P. J. Pipes 6

---

14. Grzegorz Kulka 13 (1)

91. Dariusz Wyka 5

18. Raymond Cowels 4

15. Adam Linowski 3 (1)

4. Marcin Wieluński 3 (1)



Kataja Joensuu [punkty, (celne za trzy)]

23. Thomas Tumba 7 (2)

5. Grant Singleton 6 (2)

21. Teemu Knihtinen 3 (1)

10. Sebastian Lindberg 3 (1)

8. Osto Purmonen 0

---

12. Amanze Egekeze 12 (1)

4. Tuomas Hirvonen 9 (1)

20. Vatangoe Donzo 8

45. Henri Permanto 8 (2)

1. Nike Sibande 6 (2)



