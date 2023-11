Dzień Wszystkich Świętych

Środa, 1 listopada 2023 r. 09:00 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Ostatnich 12 miesięcy przyniosło kolejne, niepowetowane straty w legijnym środowisku. Pożegnaliśmy byłych zawodników, trenerów, kibiców i inne osoby, którym dobro Legii zawsze leżało na sercu. Adam Ostrowski, Andrzej Pstokoński czy "Beny" to tylko kilka osób, których odejście pogrążyło nas w smutku i żałobie.



W ostatnim roku odeszli od nas m.in.:



29.11.2022r. - Adam Ostrowski - zapaśnik Legii (waga półśrednia i średnia). Był mistrzem Polski z roku 1968 w wadze półśredniej. Zdobywał medale na Mistrzostwach Europy (srebro w 1970 roku w wadze średniej) i Mistrzostwach Świata (brąz w 1975 roku w wadze średniej). W latach 1968-1976 startował na Igrzyskach Olimpijskich. Po zakończeniu kariery zawodniczej był trenerem młodzieży w Legii.



24.12.2022r. - Andrzej Pstrokoński - legenda Legii Warszawa, najbardziej utytułowany koszykarz w historii klubu, który przyczynił się do zdobycia wszystkich siedmiu tytułów mistrzowskich w dziejach Zielonych Kanonierów. Dynamiczny, efektowny, skuteczny, pewny swoich umiejętności nawet wtedy, gdy naprzeciw siebie miał najlepszych zawodników świata. W wieku 19 lat (w 1954 roku), wszedł na stałe o składu pierwszej drużyny jako wychowanek Legii. Zapisał się również na kartach historii polskiego basketu, przywdziewając 200 razy koszulkę reprezentacji Polski. Dla biało-czerwonych zdobył ponad 1000 punktów, świętował zdobycie m.in. srebrnego medalu na Mistrzostwa Europy w 1963 roku oraz brązowego w Moskwie (1965r.). Dwukrotnie brał udział w Igrzyskach Olimpijskich. Po zakończeniu kariery zawodniczej bogate doświadczenia przekazywał swym następcom jako trener. Przez cztery lata prowadził żeńską reprezentację kobiet. Wywalczyła ona na Mistrzostwach Europy we Włoszech pierwszy po wojnie medal - brązowy. Był również trenerem męskiej reprezentacji przez dwa lata.



28.02.2023r. Ryszard Kosiński - były trener Legii Warszawa. Urodzony 10 października 1937 roku w Otwocku Kosiński poprowadził stołeczną drużynę w jednym spotkaniu I ligi w sezonie 1990/91. Jako trener głównie pracował w sztabie Legii oraz był asystentem w reprezentacji młodzieżowej.



15.04.2023r. Kacper Ruszczak - przez wiele lat związany z klubem jako pracownik. Najpierw jako dziennikarz, a następnie zajmował się obszarem marketingu oraz social mediów. Od zawsze był kibicem naszej drużyny.



21.05.2023r. ”Beny” - zginął tragicznie w wieku 33 lat. Przez wiele lat był bardzo aktywną osobą w grupie UZL.



14.09.2023r. Andrzej Dominiak - w wieku 84 lat zmarł były zawodnik i trener sekcji pięcioboju nowoczesnego Legii. Był również trenerem reprezentacji Polski. Barw Legii jako zawodnik bronił w latach 1960-63.



21.09.2023r. Krzysiek “Krzyźwa” - kibic z Grochowa, który zginął tragicznie po meczu z Aston Villą.



Cześć Ich pamięci!