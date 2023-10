18-19.10: Rozkład jazdy

Środa, 18 października 2023 r. 08:00 Bodziach i Raffi, źródło: Legionisci.com

W środę o 20:00 w hali na Bemowie koszykarze Legii zagrają pierwsze spotkanie fazy grupowej FIBA Europe Cup. Rywalem legionistów będzie Kataja Joensuu z Finlandii. Bilety do kupienia na eBilet.pl - zachęcamy do wspierania naszej drużyny, transmisja w aplikacji TVP Sport. Również w środę o 20:00 futsaliści Legii zagrają w hali przy ulicy Gładkiej 18 z Dremanem Komprachcice. Bilety do kupienia na Legiafutsal.abilet.pl w cenie 15 zł (ulgowe) i 22 zł (normalne). Grupa zawodników Legii startuje w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w boksie, które odbywać się będą w Pułtusku (ul. New Britain 1) - Jakub Sulęcki (kat. -60kg), Bartłomiej Rośkowicz (63,5), Paweł Sulęcki, Mateusz Grejber, Szymon Brząkała, Antoni Nowak (67), Jakub Straszewski (86).



Rozkład jazdy:

18.10 g. 19:15 Isetia Białołęka - Legia II Warszawa [kosz, ul. Ostródzka 175]

18.10 g. 20:00 Legia Warszawa - Kataja Basket Joensuu [kosz, ul. Obrońców Tobruku 40]

18.10 g. 20:00 Legia Warszawa - Dreman Opole Komprachcice [futsal, ul. Gładka 18]



Młodzież:

18.10 g. 18:00 Legia U16 - MKS Polonia Warszawa 08 [LTC 7]

18.10 g. 18:00 Legia U10 - MKS Piaseczno 14 [LTC 6]

19.10 g. 17:00 Legia Warszawa U-19 - MKS Ochota U-19 [kosz, ul. Obrońców Tobruku 40]