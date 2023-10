Żeglarstwo

Legia skończyła sezon PEŻ na 10. miejscu

Poniedziałek, 9 października 2023 r. 10:47 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W Sztynorcie rozegrano ostatnie w tym sezonie, czwarte zawody Polskiej Ekstraklasy Żeglarskiej w sezonie 2023. Niestety, legioniści w tym roku nie zdobyli medalu, choć przed ostatnią rundą zajmowali miejsce szóste w klasyfikacji generalnej, z niewielką, czteropunktową stratą do podium.



Niestety dwudniowe zawody w Sztynorcie nie przebiegły po myśli legionistów, startujących w składzie: Kuba Pawluk, Marcin Banaszek, Michał Szmul, Paweł Czoczys. Nasza załoga zajęła dopiero 17. miejsce, w dużej mierze przez karę, jaką nałożono na Legię (oraz Olsztyński Klub Regatowy) pod koniec rywalizacji. Legia w poszczególnych flajtach zajmowała miejsca: 3, 9, 7, 9, 4, 7, RDG, 8 i 3. W związku z tym, w ostatniej rundzie Legia zdobyła tylko 2 punkty i sezon zakończyła z wynikiem 39 pkt. na miejscu dziesiątym.



Tytuł mistrzowski wywalczł Yacht Club Gdańsk, na srebrny medal zdobyła Pogoń Yacht Racing, a brązowy - Yacht Club Sopot. Z ekstraklasą pożegnały się Sztorm Grupa, KS Iskra Amw, Polsporty Sailing oraz Olsztyński Klub Żeglarski.



W sezonie 2022 Legia zdobyła brązowy medal PEŻ, podobnie jak w roku 2021, a w sezonie 2019 legioniści byli wicemistrzami.



Wyniki 4. rundy PEŻ:

1. AZS Politechnika Gdańska 25 pkt.

2. UKS Żeglarz Wrocław 30 pkt.

3. Yacht Club Sopot 35 pkt.

4. AZS AWFiS Gdańsk 39

5. Pogoń Szczecin 39

6. On Lemon Rockstars Racing 41

7. AZS WAT Warszawa 43

8. YKP Szczecin 43

9. Iskra AMW Gdynia 44

10. Nowy Sztynort Osada Wolności Giżycka Grupa Regatowa 44

11. HRM Racing 46

12. YKP Gdynia 47

13. Yacht Club Gdańsk 48.8

14. Lubelskie YKP Lublin 52

15. Sztorm Grupa Warszawa 55

16. Olsztyński Klub Żeglarski 55.8

17. Legia Warszawa 56.3

18. Polsporty Sailing 58



Klasyfikacja końcowa PEŻ za sezon 2023:

1. Yacht Club Gdańsk 54 pkt.

2. Pogoń Szczecin 53

3. Yacht Club Sopot 53

4. YKP Szczecin 52

5. AZS WAT Warszawa 48

6. YKP Gdynia 47

7. UKS Żeglarz Wrocław 47

8. Nowy Sztynort Osada Wolności Giżycka Grupa Regatowa 43

9. HRM Racing 41

10. Legia Warszawa 39

11. AZS AWFiS Gdańsk 34

12. AZS Politechnika Gdańska 34

13. Lubelskie YKP Lublin 32

14. On Lemon Rockstars Racing 32

15. Sztorm Grupa Warszawa 25

16. KS Iskra AMW Gdynia 25

17. Olsztyński Klub Żeglarski 12

18. Polsporty Sailing 11