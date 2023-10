Limitowana seria czerwonych koszulek meczowych

Poniedziałek, 9 października 2023 r. 12:06 Woytek, źródło: Legionisci.com

W niedzielę podczas meczu z Rakowem Legia Warszawa zaprezentowała trzeci komplet meczowy, w którym legioniści będą występować w sezonie 2023/24. Czerwone trykoty są spójne z wcześniej zaprezentowanymi białymi i zielonymi koszulkami. "Czerwień, biel i zieleń to barwy Legii Warszawa. Tworzą całość, są nierozłączne. W każdym elemencie klub Legia Warszawa chce być jednością" - reklamuje limitowaną serię klub.









Najnowsze koszulki cechują się minimalizmem i prostotą, o którą prosili kibice. Czerwony komplet jest wykonany na wzór białego i zielonego. Na karku umieszczono napis Semper In Corde - Zawsze w sercu. To uzupełnienie widocznych na dwóch poprzednich koszulkach haseł: Semper Invicta - Zawsze Niezwyciężona i Semper Heroica - Zawsze Bohaterska. Loga sponsorów są monochromatyczne. Uzupełnieniem całego kompletu są czerwone spodenki z białymi pasami, a także getry w kolorze koszulki.



Łącznie wyprodukowanych zostało 1916 sztuk całego kompletu. Pierwszeństwo zakupu będą mieli karnetowicze, którzy otrzymają także 10% zniżki. Przy czym każdy z nich może zakupić tylko jedną koszulkę. Sprzedaż zamknięta rozpocznie się w czwartek, 12 października, o godz. 19:16 i potrwa do piątku, 13 października, do godz. 13:00. Po upływie tego czasu rozpocznie się otwarta sprzedaż dla wszystkich zainteresowanych kibiców.

Informujemy, że 12 października, Legia FanStore będzie otwarty do godz 19:00. Karnetowicze, którzy chcą kupić trzeci komplet stacjonarnie, będą mogli uczynić to od piątku od godz. 10:00.