Na stadionach: Grzeszni chłopcy

Środa, 11 października 2023 r. 13:27 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Po meczu Legii w Alkmaar głośno było przede wszystkim z powodu zachowania holenderskiej ochrony i policji względem piłkarzy. Media były oburzone również tym, że policja bez powodu wypraszała Polaków z miasta, choć nie było żadnych podstaw ku temu. Ostatecznie po meczu nie zatrzymano żadnego z kibiców, a do aresztu trafiło... dwóch piłkarzy Legii.



Raków na "domowym" meczu ze Sturmem Graz w Sosnowcu zaprezentował oprawę - podświetlony pirotechniką napis "Razem ku sukcesom". Ostatnio ekipa z Częstochowy coraz częściej "bawi" się w oprawy, czego wcześniej nie robili wcale. W Sosnowcu obecna grupa kibiców z Grazu. Przy okazji europucharów - Widzew pojawił się na meczu PAOK-u z Eintrachtem, a ROW Rybnik wspierał Spartaka Trnava na meczu z Fenerbahce.



W kraju najliczniej na wyjazdowym szlaku stawili się zabrzanie, którzy w 765 osób pojawili się we Wrocławiu. Na stadionie Śląska coraz lepsza frekwencja, na co wpływ mają wyniki piłkarzy. A na zbliżającym się meczu z Legią możliwy jest nawet komplet, do czego dążą zarówno we Wrocławiu, jak i w Warszawie, gdzie trwa mobilizacja do licznego wyjazdu.



W niższych ligach najciekawiej było na meczu Stomilu (wspieranego przez 250 fanów Lechii) z Olimpią Elbląg oraz Hutnika Kraków z Sandecją. Najlepszą oprawę ("Grzeszni chłopcy") przygotowali ultrasi Korony, racowisko zaprezentował Lech. Ultrasowali również fani Ruchu Chorzów, Ruchu Radzionków, Radomiaka, Stomilu, Hutnika Kraków, Zagłębia Sosnowiec, Dyskobolii, Gwardii Koszalin i Polonii Bytom. Na zgodowym meczu Stali Sanok z JKS-em Jarosław zaprezentowano oprawę z podświetlanym hasłem "Ramię w ramię jak Spartanie".



Ruch Chorzów pożegnał się ze stadionem Piasta Gliwice i od najbliższego spotkania swoje mecze rozgrywać będzie na stadionie Śląskim. Niestety na razie - prawdopodobnie do końca roku, bez udziału kibiców gości. "Z przykrością informujemy, że nie będziemy mogli przyjąć kibiców gości na pierwszym meczu rozgrywanym na Stadionie Śląskim. Na obiekcie trwają niezależne od nas prace związane ze stworzeniem sektora gości i jego przystosowania do warunków licencyjnych. Warto nadmienić, że dotychczas Stadion Śląski nie posiadał wydzielonego sektora przystosowanego do przyjmowania kibiców drużyn przyjezdnych. Sektor gości oraz strefy buforowe muszą zostać zabezpieczone, zgodnie z przepisami licencyjnymi oraz licznymi wytycznymi przedstawionymi przez policję. Spółka Stadion Śląski – jako operator obiektu – ma do wykonania m.in. montaż wygrodzeń, płotów, bram, balustrad czy siatek ochronnych oraz zabezpieczenie terenu wokół sektora gości. Prace nie mogły się rozpocząć wcześniej ze względu na duże imprezy, które w sierpniu i wrześniu odbywały się na Stadionie Śląskim. Adaptacja może potrwać nawet do końca roku, co oznacza, że prawdopodobnie bez kibiców gości rozegramy także kolejne domowe spotkania – z Radomiakiem, Koroną Kielce i Zagłębiem Lubin. Naszemu klubowi, a także władzom Stadionu Śląskiego zawsze przyświecała prokibicowska postawa. Zawsze, gdy tylko mogliśmy, przyjmowaliśmy fanów gości na naszych meczach. Obecna sytuacja jest całkowicie od nas niezależna, nie mamy wpływu na zakres i tempo prac adaptacyjnych, lecz mamy nadzieję, że przebiegną one sprawnie i już wkrótce piłkarskie emocje na Stadionie Śląskim będą mogli przeżywać także kibice naszych ligowych rywali" - poinformował klub z Chorzowa.



Fani Radomiaka po otwarciu nowego stadionu (dwie trybuny) nie prowadzili dopingu, protestując przeciwko niewpuszczaniu przyjezdnych. Klatka tymczasowa miała być gotowa na mecz z ŁKS-em. Nie była i wiadomo już, że takiej na razie nie będzie wcale. Poniżej oświadczenie fanatyków RKS-u: "decyzja o zawieszeniu dopingu na meczach domowych nie należała do łatwych, jednak była konieczna. W swojej działalności dążymy do tego, aby sławić imię naszego Klubu jak również dbać o kibicowskie wartości na trybunach. Działania policji, nieudolność MOSiRu i władz naszego miasta sprawiały, że dochodziło do absurdalnych sytuacji, gdzie problemem stali się kibice przyjezdni, sektorówki, stanie na schodach czy nie swoim miejscu lub nieprzychylne okrzyki. Protest miał zwrócić uwagę na problemy jakie spotykają nas w kibicowskiej codzienności i być bodźcem do powrotu do normalności. Informujemy, że od meczu z ŁKS-em 7 października wracamy z dopingiem na trybuny naszego stadionu. Nie oznacza to jednak, że problemy do końca zostały rozwiązane. W najbliższym czasie Radom otrzyma środki rządowe na dokończenie budowy stadionu (dwie trybuny za bramkami z wydzielonym sektorem gości). Przyznanie funduszy daje nadzieje na upragnione dokończenie stadionu, jednak samo rozpoczęcie inwestycji zablokuje możliwość dostawienia choćby tymczasowej trybuny. Dodatkowo pogarszająca się sytuacja sportowa jest dobrym momentem, aby pokazać charakter i dać bodziec piłkarzom do powrotu na właściwe tory. Liczymy na zaangażowanie w głośny doping wszystkich - tych narzekających, jak i zadowolonych".



Ekstraklasa:



Śląsk Wrocław - Górnik Zabrze (765)

Nadspodziewanie dobre wyniki Śląska bardzo dobrze wpływają na frekwencję na trybunach. Kolejny raz również dobrze prezentował się młyn wrocławian. Wywiesili transparent "Brońmy europejskich granic, nie dopuśćmy rodacy do tego, by do Polski wpuszczono islamskiego konia trojańskiego!!!". Zabrzanie przyjechali w 765 osób. Zaprezentowali transparenty tworzące hasło "Drama prezesiny Adama. Matysek gra rolę wiernego sługi, lecz język chłopina ma jakby za długi. Przez jego niemożność trzymania na kłódkę pyska przed wywiadem w C+ musiała czmychnąć caryca z boiska...".



Ruch Chorzów - Pogoń Szczecin (500)

Ponad 9 tys. fanów na ostatnim meczu Ruchu na stadionie w Gliwicach. Na pożegnanie z tym obiektem Niebiescy zaprezentowali oprawę składającą się z transparentu "Pełne trybuny, doping, oprawy. Żegnamy Gliwice w blasku zabawy", foliowego napisu "Piro Boys", podświetlonego pirotechniką. Portowcy na wyjazd pojechali pociągiem specjalnym. Dobrze oflagowali swój sektor.



Widzew Łódź - Stal Mielec (268)

Fani Stali Mielec do Łodzi pojechali pociągiem specjalnym z Dębicy i na wyjeździe stawili się w 268 osób.



Legia Warszawa - Raków Częstochowa (260)

Ponad 25,3 tys. fanów przy Łazienkowskiej. Na Żylecie wywieszony został transparent "Nie chcemy tu Berlina, Lampedusy, Francji - dla imigrantów zero tolerancji!". Płótno z identycznym hasłem wywiesili przyjezdni. Raków przyjechał autokarami w 260 osób i z dwiema flagami.



Cracovia - Jagiellonia Białystok (171)

Białostoczanie do Krakowa przyjechali w 171 osób i z dwiema flagami.



Zagłębie Lubin - Piast Gliwice (50)

Słabiutki wyjazd Piasta, który nie zabrał ze sobą flag. W sektorze gości wywiesili jedynie "niezdobywalne" płótna z pozdrowieniami dla fanów po drugiej stronie muru.



Lech Poznań - Puszcza Niepołomice (48)

Lechici z dobrym dopingiem, odpalili kilkadziesiąt rac. Puszcza przyjechała w 48 osób, z trzema flagami i jedną flagą na kiju.



Korona Kielce - Warta Poznań (8)

Koroniarze zaprezentowali całkiem niezłą choreografię z hasłem "Grzeszni chłopcy", postacią dzieciaka, a na górnej kondygnacji całość uzupełniły folie w barwach + świece w barwach. Przyjezdni z jedną flagą.



Radomiak Radom - ŁKS Łódź (-)

W Radomiu nie powstał sektor gości i wiadomo już, że w najbliższym czasie nie powstanie - ten będzie gotowy dopiero, gdy wykonane zostaną dwie brakujące trybuny za bramkami. Radomiak od tego meczu wrócił na trybuny i prowadzenia dopingu. Ultrasi gospodarzy zaprezentowali oprawę składająca się z chorągiewek w barwach, do których odpalili race.



Niższe ligi:



KKS Kalisz - Polonia Bytom (539)

Bardzo dobra liczba Polonii. W trakcie meczu odpalili trochę pirotechniki.



Stomil Olsztyn - Olimpia Elbląg (400)

Początkowo Olimpia do Olsztyna miała jechać specjalem, ale podróż tym środkiem transportu zablokowała policja. Ostatecznie przyjezdni podróżowali autokarami i stawili się w ponad 400 osób. W sektorze gości wywiesili 7 flag i odpalili 20 rac + petardy. Stomilowcy z oprawą - transparentem "Biało-niebiescy", malowaną sektorówką i racami.



Hutnik Kraków - Sandecja Nowy Sącz (250)

Gospodarze zaprezentowali oprawę "Jaramy sobie na stadionie" ze sporą ilością pirotechniki. Sandecja wspierana przez Cracovię stawiła się w komplecie (250 os.), również z pirotechniką. Przez cały mecz sporo obustronnych bluzgów.



Podbeskidzie Bielsko-Biała - Stal Rzeszów (146)



Zagłębie Sosnowiec - Polonia Warszawa (79)

Sosnowiczanie z oprawą - transparentem "Spojrzysz na barwy, wspomnisz piękne dni. Pamiętaj bracie, jesteśmy z jednej krwi", sektorówką "Old Fans", flagami na kijach i pirotechniką.



Resovia - GKS Tychy (75)



Pelikan Łowicz - Pogoń Grodzisk (60)

Pogoń wspierana przez Mazovię (23), z czterema flagami.



Ruch Radzionków - MKS Myszków (0)

Cidry zaprezentowały transparent "Trudne czasy tworzą silnych ludzi", nad którym odpalili kilkanaście rac w asyście flag na kijach.



Wyjazd tygodnia: 765 kibiców Górnika Zabrze we Wrocławiu

Oprawa tygodnia: Choreo Korony Kielce na meczu z Wartą Poznań



