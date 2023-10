Mecze o Puchar Polski na antenie TVP

Poniedziałek, 9 października 2023 r. 13:32 źródło: TVP

Począwszy od sezonu 2024/2025 mecze w rozgrywkach o Puchar Polski transmitowane będą przez TVP. W ramach umowy z Polskim Związkiem Piłki Nożnej Telewizja Polska nabyła wyłączne prawa do transmisji meczów w telewizji linearnej oraz w internecie, aplikacjach mobilnych, a także Smart TV i telewizji hybrydowej. Nowa umowa stwarza także możliwość wyprodukowania i transmisji przez kluby lub PZPN wybranych, niezagospodarowanych transmisyjnie meczów oraz ich udostępnienia (za zgodą TVP) m.in. nadawcom lokalnym.



W sezonach 2024/2025, 2025/2026 i 2026/2027 widzowie Telewizji Polskiej zobaczą co najmniej 99 meczów Pucharu Polski na szczeblu centralnym (w tym wszystkie mecze od fazy 1/8 rozgrywek), a także blisko 1500 wybranych meczów 1. Ligi i 2. Ligi oraz o Superpuchar Polski. Telewizja Polska ma także zagwarantowane prawa do transmisji wszystkich meczów reprezentacji Polski do 2028 roku.