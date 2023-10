Koszykówka

Zapowiedź meczu z Dzikami Warszawa

Wtorek, 10 października 2023 r. 13:49 Bodziach, źródło: Legionisci.com / Legiakosz.com

W środę koszykarska Legia zagra zaległe spotkanie 2. kolejki z beniaminkiem Orlen Basket Ligi - Dzikami. Zespół powstały zaledwie przed sześciu laty przeszedł szybką drogę do najwyższej klasy rozgrywkowej. Środowe spotkanie będzie pierwszym oficjalnym pomiędzy Legią i Dzikami. Podopieczni Wojciecha Kamińskiego przystąpią do rywalizacji w roli faworyta, ale nie można zapominać o bardzo dobrym początku rozgrywek w wykonaniu Dzików, które wysoko pokonały na inaugurację, również faworyzowaną Stal Ostrów.



Dziki zostały założone w roku 2017 (na bazie III-ligowego MKS-u MOS Ochota), ale nie rozpoczęły gry od najniższej klasy rozgrywkowej, wybierając drogę na skróty - od dzikiej karty uprawniającej do gry w II lidze. W premierowym sezonie Dziki zajęły 11. miejsce w swojej grupie II ligi, w kolejnym - szóste. Skrócony sezon 2019/20 zakończyli z bilansem 21-2 na miejscu pierwszym, zapewniając sobie udział w fazie play-off, która na tym poziomie jest wyjątkowo długa. Ostatecznie Dziki, podobnie jak dwie inne drużyny, otrzymały dziką kartę na grę w I lidze w sezonie 2020/21, z czego skorzystały po raz drugi. Po trzech sezonach gry na zapleczu ekstraklasy, zespół prowadzony przez Krzysztofa Szablowskiego niespodziewanie wygrał play-offy, zwyciężając w finale Górnika Wałbrzych, i zapewnił sobie awans do najwyższej klasy rozgrywkowej.



Nazwa beniaminka OBL wybrana została nieco przypadkowo. "Gdy szukałem nazwy dla klubu to przeszukiwałem archiwa internetowe, poszukując informacji o zwierzętach, które pojawiają się w kontekście miasta Warszawy. Dzik był tym najczęściej pojawiającym się ze względu na częste odwiedziny watah dzików na Wawrze czy Białołęce. Natomiast dzik jako zwierzę ma taką mentalność stworzenia nieustępliwego, niepoddającego się, walczącego do końca. I taką mentalność chcemy zaszczepiać w grających w Dzikich zawodnikach" - tłumaczył wybór nazwy, w rozmowie z RMF prezes Dzików, Michał Szolc.



Po awansie postanowiono zatrzymać w klubie trzon zespołu. Na swoim stanowisku pozostał Krzysztof Szablowski, który od lipca 2019 roku do lutego 2021 pełnił funkcję trenera drugoligowego zespołu Akademii Koszykówki Legii oraz naszej drużyny juniorów starszych. Wraz z legijnym zespołem U-20, trener Szablowski zajął 7. miejsce na Mistrzostwach Polski w sezonie 2019/20. Niepowodzenie z zespołem U-19 rok później miało z pewnością spory wpływ na decyzję władz Legii o zakończeniu współpracy ze szkoleniowcem - juniorzy Legii nie zdołali bowiem awansować do turnieju ćwierćfinałowego mistrzostw Polski. Niedługo później Szablowski otrzymał propozycję pracy w Dzikach, z którymi zakończył sezon II ligi na miejscu pierwszym, i dzięki dzikiej karcie awansował na zaplecze ekstraklasy. Z klubem związany jest po dziś dzień, a w roli asystenta pomaga mu Wojciech Rogowski, trener reprezentacji Polski do lat 15. Przed kilkunastu laty Rogowski występował w II-ligowej wówczas drużynie Legii.







W składzie Dzików jest jeszcze dwóch graczy związanych w przeszłości z naszym klubem. Pierwszym z nich jest Michał Aleksandrowicz, który z Legią awansował do ekstraklasy w sezonie 2016/17, zagrał jeszcze w 16 spotkaniach w najwyższej klasie rozgrywkowej, a łącznie z eLką na piersi "Panda" wystąpił 127 razy. Zdecydowanie krótsza była przygoda z Legią Alana Czujkowskiego - zawodnik wystąpił w naszych barwach 4-krotnie na początku sezonu 2012/13 w drugiej lidze, po czym przeniósł się do Lublina. Obaj w barwach Dzików występują drugi sezon. Z ekipy, która wygrała pierwszą ligę, w klubie pozostali również Mateusz Bartosz (36-letni silny skrzydłowy), Grzegorz Grochowski (30-letni rozgrywający) oraz Piotr Pamuła, który po wrócił do gry po poważnej kontuzji, a w naszej ekstraklasie występował w ostatnich latach m.in. w MKS-ie Dąbrowa Górnicza i Spójni.







Zespół wzmocniony został 24-letnim obwodowym, Mateuszem Szlachetką, który ostatnio występował w GTK Gliwice, doświadczonym skrzydłowym i Jarosławem Mokrosem (33-latek występował w ekstraklasie m.in. w Czarnych Słupsk, Stelmecie i Stali Ostrów). Pozyskano również czterech obcokrajowców - 25-letniego rozgrywającego Matta Colemana III (grał wcześniej w Besiktasie, Konyasporze i Peristeri), niskiego skrzydłowego Dominica Greena (mistrzostwo Austrii ze Swans Gmunden w ostatnim sezonie, wcześniej grał m.in. w niemieckim VFL SparkassenStars Bochum) oraz dwóch podkoszowych - Emmanuela Little'a (ostatni sezon w bośniackim Sirokim Brijegu) oraz Nicholasa McGlynne'a (występował w Austrii oraz Belgii w Leuven Bears).







Dziki nadspodziewanie dobrze rozpoczęły debiutancki sezon w najwyższej klasie rozgrywkowej - szczególnie wysoka wygrana (86:65) na inaugurację z mającą medalowe aspiracje Stalą Ostrów musi robić wrażenie. W ostatni weekend beniaminek wygrał z kolei w Toruniu z Twardymi Piernikami. Najlepszymi strzelcami są Green (5/10 za 3 pkt.) oraz Little, który punktuje tylko spod kosza (13/21), doskonale zbiera (śr. 12 zb. na mecz) i wymusza przewinienia (śr. 6,5). Jego największą bolączką jak na razie jest skuteczność rzutów wolnych (7/18, co daje niespełna 39 procent).



Legia w ostatni piątek przegrała bardzo wyrównane spotkanie w Słupsku z Czarnymi 80:82. Wcześniej legioniści przez tydzień przebywali w Turcji, gdzie walczyli o awans do fazy grupowej BCL, rozgrywając dwa spotkania. Nasi gracze na pewno muszą zagrać o wiele bardziej zespołowo niż z Czarnymi, by pokonać niewygodnego przeciwnika, który do rywalizacji z Legią przystąpi bez większej presji. Przed Legią seria meczów co 3-4 dni, która potrwa przynajmniej do końca listopada, a wszystko za sprawą występów w rozgrywkach FIBA Europe Cup. W związku z tym trenerzy na pewno będą chcieli odpowiednio rotować składem, mając w perspektywie dużą intensywność gier, jak również dalekie i długie podróże. Wszak już w piątek "Zieloni Kanonierzy" podróżować będą do Stargardu na kolejne ligowe spotkanie.



Legia jeszcze nigdy nie rozegrała oficjalnego meczu z Dzikami. Dotychczas Dziki miały okazję rywalizować jedynie z naszymi rezerwami w rozgrywkach II ligi. W okresie przygotowawczym przed sezonem 2023/24, nasze drużyny rozegrały dwie gry kontrolne. Najpierw w hali na Bemowie legioniści zwyciężyli 90:78 (najwięcej punktów zdobyli Vital i Cowels - po 18 oraz dla Dzików - Little 19), a następnie podczas memoriału Zdzisława Niedzieli w Lublinie, wygraliśmy 75:69 (najwięcej punktów zdobyli Vital 18, Holman 16 oraz dla Dzików - Green 18).



Mecz, który w środę rozpocznie się o godzinie 20:00 obejrzy komplet, blisko 2 tysiące kibiców. Ci, którzy nie zdążyli na zakup wejściówek, będą mogli obejrzeć spotkanie na antenie Polsatu Sport Extra. Kibice, którzy przyjdą dopingować Legię w hali na Bemowie, będą mieli możliwość zakupu replik koszulek meczowych naszej drużyny (z nadrukami "Wyka" i "Cowels"), a także czapek z daszkiem. Sprzedaż prowadzona będzie w klubowym sklepiku, a karneciarze mogą liczyć na 10-procentową zniżkę. W przerwie meczu będzie miała miejsce Koszykarska Kumulacja LOTTO - konkurs, który cieszy się olbrzymią popularnością. Zachęcamy więc do łapania piłek rzucanych w trybuny przez Cheer Angels po pierwszej kwarcie. W pozostałych przerwach warto również zachować czujność, bowiem Miś Kazek będzie "wystrzeliwał" w trybuny legijne koszulki meczowe.



LEGIA WARSZAWA

Liczba wygranych/porażek: 2-2

Liczba wygranych/porażek u siebie: 1-0

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 85,0 / 77,0

Średnia skuteczność rzutów z gry: 48,0%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 43,8%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 50,7%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 77,5%



Skład: PJ Pipes, Marcel Ponitka, Marcin Wieluński (rozgrywający), Christian Vital, Ray Cowels III, Filip Maciejewski (rzucający), Michał Kolenda, Grzegorz Kulka, (skrzydłowi), Aric Holman, Dariusz Wyka, Josip Sobin, Adam Linowski (środkowi)

trener: Wojciech Kamiński, as. Marek Popiołek, Maciej Jamrozik



Przewidywana wyjściowa piątka: Marcel Ponitka, Christian Vital, Michał Kolenda, Aric Holman, Josip Sobin.



Najwięcej punktów: Raymond Cowels 36, Christian Vital 28, Michał Kolenda 23.



Ostatnie wyniki: Zastal Zielona Góra (d, 90:72), Fibourg Olympic (w, 59:70), Monbus Obradoiro (w, 74:66), Czarni Słupsk (w, 82:80).



DZIKI WARSZAWA

Liczba wygranych/porażek: 2-0

Liczba wygranych/porażek na wyjeździe: 1-0

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 83,0 / 68,5

Średnia skuteczność rzutów z gry: 50,8%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 35,0%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 59,0%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 55,2%



Skład: Matthew Coleman, Grzegorz Grochowski, Mateusz Szlachetka (rozgrywający), Michał Aleksandrowicz, Piotr Pamuła (rzucający), Emmanuel Little, Dominic Green, Alan Czujkowski, Jarosław Mokros (skrzydłowi), Mateusz Bartosz, Nicholas McGlynn, Paweł Kopycki (środkowi)

trener: Krzysztof Szablowski, as. Wojciech Rogowski



Przewidywana wyjściowa piątka: Matthew Coleman, Mateusz Szlachetka, Dominic Green, Emmanuel Little, Nicholas McGlynn.



Najwięcej punktów: Dominic Green 34, Emmanuel Little 33, Matthew Coleman 26, Nicholas McGlynn 25.



Ostatnie wyniki: Stal Ostrów (d, 86:65), Twarde Pierniki Toruń (w, 72:80).



Termin meczu: środa, 11 października 2023 roku, g. 20:00

Adres hali: Warszawa, ul. Obrońców Tobruku 40 (OSiR Bemowo)

Pojemność hali: 1991 miejsc

Ceny biletów: 30, 40, 50 zł (ulgowe) oraz 40, 50, 60 zł (normalne)

Transmisja: Polsat Sport Extra