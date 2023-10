Zapisy na wyjazd do Wrocławia

Wtorek, 10 października 2023 r. 20:35 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W sobotę, 21 października czeka nas wyjazd do Wrocławia na mecz ze Śląskiem. Kibice Legii zamierzają pokazać się tam w nie mniejszej liczbie niż podczas spotkania, które odbyło się w grudniu 2019 roku, na które udało się 3421 osób.



Zapisy na wyjazd na mecz ze Śląskiem prowadzone będą w poniedziałek, 16 października w godzinach 18-20 w Źródełku. Cena za przejazd w obie strony pociągiem specjalnym, wraz z biletem na mecz, wynosi 170 złotych. Dzieci i młodzież do 18 roku życia płacą tylko 50 złotych. Przy zapisach należy podać imię, nazwisko i PESEL.



"Pamiętacie jak byliśmy tam w 3400 osób? Pamiętacie co się działo? Zapewne był to jeden z lepszych wyjazdów ligowych w nowożytnej historii kibiców Legii Warszawa. Sektor gości odleciał w kosmos i wrócił. Chcielibyśmy Was namówić na to ponownie. 21.10.2023. Zapisujemy sobie tę datę na chłodziarko-zamrażarce i gdzie jeszcze się da. Teraz przerwa. Mecz w sobotę. Nie da się lepiej. Działamy. Ale stop. Nie piszemy tego 'działamy' tak, żeby sobie rzucić to w eter i jak to się nieładnie mówi 'ch...'. Rzucamy to, abyście naprawdę wzięli się do roboty. Abyście już od dziś w swoich dzielnicach, miastach i miasteczkach działali. Na wszelkie możliwe sposoby. Jedziemy z tym i robimy swoje!" - apelują Nieznani Sprawcy.



Tak zaprezentowaliśmy się podczas meczu rozegranego 8 grudnia 2019 roku: