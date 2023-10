Młodzież: mecze weekendowe

Juniorzy starsi zremisowali na wyjeździe 2-2 z Lechem Poznań. Zespół U17 w meczu na szczycie mimo gry w 10 przez ostatnie 20 minut wygrał 2-1 z AKS SMS Łódź i utrzymał prowadzenie w grupie I CLJ U17. Legia U16 po golu w ostatniej minucie wygrała 3-2 z Escolą i objęła prowadzenie w Ekstralidze mazowieckiej. Ich rówieśnicy z LSS ulegli 0-1 Zniczowi Pruszków. Legia U15 po wygranej 6-0 z Juniorem Białystok nadal prowadzi w CLJ U15 (gr. I). Gracze LSS z tego samego rocznika wygrali z Ursusem II. Legia U14 pokonała 2-0 Varsovię, a gracze o rok młodsi pozytywnie zaprezentowali się w meczu z Polonią. Grały też młodsze roczniki Akademii i LSS. Więcej informacji wkrótce.



CLJ U-19 (2005/6 i młodsi): Lech Poznań U19 2-2 (1-0) Legia U19

Gole:

1-0 33 min. Aleksander Nadolski

2-0 58 min. Kamil Jakóbczyk

2-1 60 min. Igor Skrobała (dobitka strzału Jakuba Żewłakowa)

2-2 73 min. Przemysław Mizera (dobitka strzału Jakuba Żewłakowa)



Żółte kartki: Misztal, Melich, Bogusiewicz



Legia: Wojciech Banasik – Oliwier Olewiński (63' Jakub Jendryka), Bartosz Dembek, Rafał Boczoń (kpt), Viktor Karolak (63' Maciej Bochniak) – Maciej Saletra, Oskar Melich Ż(63' Fryderyk Misztal Ż), Jakub Żewłakow (84' Kacper Bogusiewicz Ż) – Igor Skrobała (82' Jakub Grzejszczak), Przemysław Mizera (89' Tomasz Rojkowski), Mateusz Konopka (46' Jakub Kowalski)

Trener: Filip Raczkowski, II trener: Arkadiusz Adach



CLJ U17 (2007 i młodsi): Legia U17 2-1 AKS SMS Łódź

Gole:

1-0 25 min. Dawid Nos (as. Pascal Mozie)

2-0 34 min. Dawid Miksa (sam., as. Radosław Czerwiec)

2-1 43 min. Bartosz Kuśmierczyk



Strzały (celne): Legia 12(6)- AKS SMS 12(6)



W 70. drugą żółtą a w konsekwencji czerwoną kartkę otrzymał Radosław Czerwiec.



Legia: Konrad Kassyanowicz - Mikołaj Kotarba, Szymon Chojecki (52' Paweł Ambrożko), Franciszek Pollok Ż, Radosław Czerwiec ŻCZ - Jan Leszczyński, Pascal Mozie [08], Filip Przybyłko [08] - Igor Busz (67' Eryk Mikanovich), Dawid Nos, Jakub Zbróg (73' Dawid Foks)

Trener: Dariusz Rolak, II trener: Maciej Pietraszko



Ekstraliga U16: Legia U16 3-2(1-1) Escola Varsovia'08

Gole:

1-0 10 min. Maksymilian Dołowy(głową, as. Jan Gawarecki z rzutu rożnego)

1-1 30 min. Jan Szcześniak (as. Adrian Oszmański)

1-2 58 min. Mikołaj Czerniatowicz

2-2 74 min. Jan Gawarecki (as. Jakub Oremczuk)

3-2 90+4 min. Marcel Kiełbasiński (karny na Fabianie Mazurze)



Strzały (celne): Legia 18(8) - Escola 13(7)



1 liga maz. U16: Znicz Pruszków 08 1-0 (1-0) Legia LSS U16

Gol:

1-0 17 min. Eryk Pejas



Strzały (celne): Znicz 18 (9) - LSS 15 (5)



CLJ U15 (2009 i młodsi): Legia U15 6-0(4-0) Junior Białystok '09

Gole:

1-0 15 min. Szymon Piasta (as. Oskar Maj)

2-0 26 min. Dawid Mastalski (as. Wiktor Zugaj)

3-0 31 min. Szymon Piasta (as. Aleks Żyła)

4-0 37 min. Wiktor Zugaj (as. Szymon Piasta)

5-0 69 min. Dawid Mastalski (as. Edo von Brandt-Etchemendigaray)

6-0 80 min. Edo von Brandt-Etchemendigaray (as. Piotr Kaniewski)



Strzały (celne): Legia 23(16) - Junior 0



II liga okr. U15: Legia LSS U15 6-1 KS Ursus II Warszawa 09



Drużyna LSS U15 (2009 i mł.) wygrała dziś przy Łazienkowskiej 6-1 z II drużyną Ursusa 2009. Legioniści do tej pory 2 razy wygrali, 2 mecze zremisowali i 2 przegrali.



Ekstraliga U14: Legia 2-0(1-0) UKS Varsovia 2010

Gole:

1-0 34 min. Jan Szybicki (as. Aleksander Badowski)

2-0 80+1 min. Tymoteusz Leśniak (as. Aleksander Badowski)



I liga U13: Legia - MKS Polonia Warszawa 2011



Strzały (15-80'): Legia 29(17) - Polonia 4(2)



Legia: Antoni Pawłowski, Konstanty Łysiak, Cyprian Lipiński, Aleksander Dąbrowski, Wojciech Łygan, Stefan Podgórski, Wojciech Kuś, Szymon Wlazło, Filip Wancerz, Stanisław Głębowski, Nicodeme Chodkowski, Franciszek Paprocki, Bartosz Gawryś, Karol Konieczny

Trener: Mateusz Majewski, II trener: Krystian Sowiński



Już do przerwy mecz toczył się z przewagą Legii, acz goście stawiali mocny opór w środku pola i po przechwytach wymuszonych pressingiem mieli swoje akcje podbramkowe. Z kolei po przerwie siłę i pomysł na grę miała już chyba tylko jedna drużyna.



Sparing: Legia U12 - Escola Varsovia 12



Strzały (celne): Legia 24 (10) - Escola 25 (12)



Legia: Stanisław Składnik - Ignacy Silski, Jan Włodarski, Michał Har, Oskar Matusiewicz, Antoni Czuchnowski, Dawid Ruciński, gr. testowany, Igor Arkuszewski, Antonio Gralewicz-Mendez, Aleksander Kurowski, Natan Turniak, gr. testowany, Oskar Marzec, Krzysztof Opanowski, Aleksander Barski

Trener: Szymon Lesiakowski, II trener: Cezary Żarczyński



Bardzo interesujący mecz rozegrały Legia i Escola. W pierwszej odsłonie nieco więcej z gry mieli legioniści, niemniej oba zespoły grały efektownie, ale i z pomysłem. Legia przebywała sporo przy piłce ale i goście byli momentami groźni. Również po przerwie był to bardzo ciekawy pojedynek, tym razem ton jednak w większym stopniu nadawali mocno pressujący goście.



Sparing: Legia U12 - UKS Varsovia 12



Legia: Stanisław Składnik - Ignacy Silski, Jan Włodarski, Michał Har, Oskar Matusiewicz, Antoni Czuchnowski, Dawid Ruciński, Igor Arkuszewski, Aleksander Barski, Antonio Gralewicz-Mendez, Aleksander Kurowski, Natan Turniak, Oskar Marzec, Krzysztof Opanowski

Trener: Szymon Lesiakowski, II trener: Cezary Żarczyński



Liga orlików U11: UKS Varsovia 2013 - Legia U11



Liga orlików U10 (2014 i mł.): Legia U10 - KS Ursus 14



Legia: Feliks Chaciński, Aleksander Kukla, Konstantin Yushkavets, Stefan Wang, Kacper Tryc, Jan Golański, Julian Kusak oraz Karol Myszkowski, Franek Niezgoda, Sebastian Borowski, Jakub Wielocha

Trener: Maciej Auguściński, II trener: Bartłomiej Frączek



Legia U10 rozegrała mecz ligowy z Ursusem. Po ciekawym pierwszym meczu, w którym "Traktorki" pokazały pazurki, spotkanie rundy rewanżowej zapowiadało się ciekawie - i nie zawiodło kibiców. Legioniści pokazali spore postępy w grze, prezentując się bardzo dobrze i ciesząc oko licznymi udanymi akcjami, ale i Ursus miał niemało ciekawych momentów w grze.



Sparing żaków U9: Legia U9 - Concordia Elbląg 2015



Strzały (celne): Legia 52 (33) - Concordia 27 (22)



Legia: Jan Czerwiński - Eryk Cybulski, Karol Giera, Maks Długopolski, Oskar Sarna, Antoni Kret, Bruno Królik, Stanisław Bratos

Trener: Daniel Modzelewski, Sebastian Kowalski