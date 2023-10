Analiza

Punkty po meczu z Rakowem Częstochowa

Poniedziałek, 9 października 2023 r. 19:23 Kamil Dumała, źródło: Legionisci.com

Wszystko kiedyś się kończy; w ataku każdy sobie rzepkę skrobie; zabrakło szczęścia; zagubiony Portugalczyk; zmiany, które nic nie dały; czy to już kryzys? - to najważniejsze punkty po niedzielnym spotkaniu Legii Warszawa z Rakowem Częstochowa, w którym legioniści przegrali 1-2.



1. Wszystko kiedyś się kończy

Półtora roku (a dokładnie 538 dni) - tyle trwała seria Legii bez porażki w ligowych spotkaniach na własnym stadionie. W 24 meczach Wojskowi zanotowali 19 zwycięstw i 5 remisów. Niestety, wszystko kiedyś się musi skończyć i nastąpiło to w niedzielę. Można mieć wątpliwości, czy przegrana z Rakowem była tak zasłużona, jak ta z Jagiellonią Białystok, ale to jest zwykłe gdybanie, bo wynik był, jaki był. Jak powiedział trener Runjaić na konferencji: dobrze, że te porażki nastąpiły teraz, a nie pod koniec sezonu, gdzie zdecydowanie wszystko będzie na styku, bo klubów, które będą chciały zdobyć mistrzostwo Polski, będzie wiele.