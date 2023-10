56. urodziny Jacka Zielińskiego

56. urodziny obchodzi dziś dyrektor sportowy Legii Warszawa, Jacek Zieliński. Obecny dyrektor sportowy Legii Warszawa do stołecznego klubu trafił w 1992 roku z Igloopolu Dębica i jako zawodnik spędził w nim 12 lat. Może pochwalić się wieloma sukcesami. Łącznie rozegrał z eLką na piersi 404 mecze, w których zdobył 9 bramek. Zdobył cztery mistrzostwa Polski (1993, 1994, 1995, 2002), trzy Puchary Polski (1994, 1995, 1997) i jeden Superpuchar (1995). W sezonie 1995/96 doszedł z Legią do ćwierćfinału Ligi Mistrzów UEFA. Po zakończeniu kariery piłkarskiej został trenerem Legii (2004-2005, 2007), pełnił także rolę asystenta Dariusza Wdowczyka. Po powrocie do Legii pełnił funkcję Szefa Rozwoju Karier Indywidualnych i Wypożyczeń, a obecnie pracuje na stanowisku Dyrektora Sportowego. Z okazji urodzin życzymy zdrowia, wszelkiej pomyślności i kolejnych sukcesów z Legią Warszawa.

olew - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Pomyślności ! Zdrowia i Miłości ! odpowiedz

Miasto Rafałka - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Prawdziwa (L)EGENDA! odpowiedz

Jasio - 3 godziny temu, *.aster.pl Legenda Legii. Pod względem osiągnięć na boisku na pewno ustępuje Brychczemu.

Rzeźniczak i Kucharczyk, Jędrzejczyk więcej trofeów mają, ale u pana Jacka jest ćwierćfinał Ligi Mistrzów. Osiągnięcie raczej za naszego życia nie do powtórzenia. odpowiedz

Luk - 3 godziny temu, *.centertel.pl Moj pierwszy mecz z lechem w 99r. 1-1 i gol Ziela z 35 metrów odpowiedz

Darek - 3 godziny temu, *.chello.pl @Luk: Pamiętasz może czy to było wtedy gdy Zielu uderzył obok bramki a w bramce stał Kokoszanek i sam sobie tę piłkę wrzucił do bramki? Piłka nawet nie leciała w światło bramki. A z trybun się niosło Kokoszanek łowca bramek i hej koko jak to zrobiłeś.Czy to był ten mecz? odpowiedz

Darek - 3 godziny temu, *.chello.pl Piłkarz dobry. Trener słaby. Zapowiada się, że dyrektor sportowy z niego będzie dobry. Jeszcze dwa okienka, przewietrzyć szatnie z gamoni i ściągnąć piłkarzy w ich miejsce.

I nie wyprzedać wszystkich co choć trochę potrafią grać. Bo znowu będziemy czekać na dobrą drużynę 7 lat.Tak jak czekaliśmy na tę obecną od czasów gry w lidze mistrzów.

Zdrówka panie Jacku. 100 lat. odpowiedz

Kapi - 4 godziny temu, *.tpnet.pl 100 lat!!!

odpowiedz

Hubi43 - 4 godziny temu, *.com.pl Zdrowia !!!! odpowiedz

Andi - 4 godziny temu, *.plus.pl Wszystkiego najlepszego dużo zdrowia szczęścia radości z pracy w (L)egii Warszawa i kolejnych wielkich sukcesów z naszym wspaniałym ukochanym klubem (L)egią Warszawa życzy Andi z żoną pozdrawiamy serdecznie. odpowiedz

