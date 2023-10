Pod lupą LL! - Yuri Ribeiro

Wtorek, 10 października 2023 r. 11:15 Kamil Dumała, źródło: Legionisci.com

W tym sezonie pewniakiem do pierwszego składu jest Yuri Ribeiro. 26-letni zawodnik opuścił tylko dwa mecze, a w pozostałych grał od pierwszej do ostatniej minuty. Postanowiliśmy przyjrzeć się bliżej jego występowi z Rakowem Częstochowa.



Uciekający Yeboah

Obserwowany przez nas gracz w niedzielę miał wiele problemów z Johnem Yeboahem. Bardzo często za nim nie nadążał i popełniał proste błędy, gdy czuł na plecach zawodnika z Niemiec. Już w 7. minucie piłkarz Rakowa otrzymał długie podanie od swojego kolegi, Portugalczyk gonił go, ale dał dojść od strzału. Na szczęście próba lobu Kacpra Tobiasza była niecelna. W 24. minucie Ribeiro dobrze wyprzedził swojego rywala i zastawiając się, został przez Yeboaha sfaulowany. Najpoważniejszy błąd popełnił jednak dwie minuty później, kiedy to nie wybił pierwszego dogrania do środka pola, tylko przepuścił piłkę w kozioł, w konsekwencji czego doszedł do niej Yeboah i Portugalczyk ratował się wybiciem głową do tyłu. Akcja poszła do przodu, a Ribeiro dał zbyt łatwo zagrać przed pole karne Yeboahowi do nadbiegającego Koczerhina, który "otworzył" wynik meczu.