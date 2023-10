Termin meczu z Wartą

Czwartek, 19 października 2023 r. 13:11 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Ustalono terminarz 16. kolejki Ekstraklasy. Legia Warszawa zmierzy się wówczas na własnym stadionie z Wartą Poznań. Spotkanie odbędzie się w sobotę, 25 listopada o godzinie 20:00.









Najbliższe mecze Legii:

21.10. (SO) g. 17:30 Śląsk Wrocław - Legia Warszawa

26.10. (CZ) g. 21:00 HSK Zrinjski Mostar - Legia Warszawa

29.10. (ND) g. 15:00 Legia Warszawa - Stal Mielec

02.11. (CZ) g. 21:00 GKS Tychy - Legia Warszawa

05.11. (ND) g. 17:30 Radomiak Radom - Legia Warszawa

09.11. (CZ) g. 18:45 Legia Warszawa - HSK Zrinjski Mostar

12.11. (ND) g. 17:30 Legia Warszawa - Lech Poznań

25.11. (SO) g. 20:00 Legia Warszawa - Warta Poznań

30.11. (CZ) 21:00 Aston Villa FC - Legia Warszawa

03.12. (ND) Zagłębie Lubin - Legia Warszawa



