Rugby kobiet

Rugby kobiet: Drugie miejsce legionistek

Niedziela, 22 października 2023 r. 22:07 Legia Rugby

W sobotę na terenie Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie odbył się trzeci turniej mistrzostw Polski sezonu 2023/2024 w rugby 7 kobiet. Drużyna Legii Warszawa zajęła 2. miejsce, ulegając w finale zespołowi z Gdańska.













Legia Warszawa rozpoczęła zawody od spotkania grupowego z KS Budowlanymi Łódź, zespołem, który zajął trzecie miejsce w poprzednim turnieju. Trudne warunki i grząska, nierówna murawa nie sprzyjały efektownym akcjom i były przyczyną wielu niewymuszonych błędów. Mimo to, warszawski zespół pokonał 27-5 ambitnie walczącą ekipę z Łodzi. W następnym spotkaniu Legia zmierzyła się z Arką Gdynia. Mecz został zakończony na początku drugiej połowy z powodu kontuzji jednej z zawodniczek i oczekiwania na karetkę. Pomimo skróconego czasu gry, warszawianki pewnie wygrały 26-0.



Mazovia Mińsk Mazowiecki, drużyna satelicka Legii, rozpoczęła zawody od spotkania z Biało Zielonymi Ladies Gdańsk. Mistrzynie Polski nie pozostawiły jej żadnych złudzeń i pewnie wygrały 54-0. W następnym spotkaniu Mazovia grała z Bestie Rugby Kraków. Był to niezwykle wymagający i wyrównany mecz, który ostatecznie udało się wygrać 14-5.



W półfinale Legia Warszawa zmierzyła się z MKS-em Mazovia Rugby. Po bardzo ambitnej walce koleżanek ze wspólnych treningów, ostatecznie warszawski zespół wygrał 24-5. W meczu o trzecie miejsce Mazovia spotkała się z łodziankami. Był to niewątpliwie najlepszy występ Mazovii tego dnia. Po początkowych problemach i prowadzeniu rywalek, szybko udało się uspokoić grę i konsekwentnie punktować. Ostatecznie ekipa z Mińska Mazowieckiego wygrała 28-10 i udanie zrewanżowała się Budowlanym za poprzedni turniej. W łącznej klasyfikacji Mistrzostw Polski Mazovia pozostaje na piątym miejscu. MVP drużyny została wybrana Natalia Szynawa.



W finale czekały na warszawianki Mistrzynie Polski z Gdańska. Legionistki zostawiły całe serce i dały z siebie wszystko. Szczególnie w obronie postawiły rywalkom wysoko zawieszoną poprzeczkę. Niestety w ataku nie znalazły sposobu na jeszcze lepiej niż one broniące Gdańszczanki i ostatecznie uległy 0:24. Legionistki zajęły w turnieju drugie miejsce i takie samo zajmują w klasyfikacji generalnej Mistrzostw Polski. MVP drużyny została wybrana Tamara Czumer-Iwin.