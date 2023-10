Bądź z Legią we Wrocławiu - akcja transparentowa legionistów

Środa, 11 października 2023 r. 09:38 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W środę nad ranem w całej Warszawie wywieszonych zostało kilkanaście sporych transparentów z hasłem "Bądź z Legią we Wrocławiu". Trwa mobilizacja na nasz najbliższy wyjazd ligowy, na którym chcemy pokazać się równie licznie co przed czterema laty, kiedy na stadionie Śląska obecnych było ponad 3400 fanów naszego klubu.









Zapisy na wyjazd na mecz ze Śląskiem prowadzone będą w poniedziałek, 16 października w godzinach 18-20 w Źródełku. Cena za przejazd w obie strony pociągiem specjalnym, wraz z biletem na mecz, wynosi 170 złotych. Dzieci i młodzież do 18 roku życia płacą tylko 50 złotych. Przy zapisach należy podać imię, nazwisko i PESEL.



Mobilizację na mecz prowadzą również kibice Śląska, którzy chcą wypełnić stadion do ostatniego miejsca - by na spotkaniu z Legią na trybunach zasiadło 38 tysięcy kibiców.



Mecz Śląsk - Legia rozegrany zostanie w sobotę, 21 października o godzinie 17:30.