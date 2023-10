W Tychach spodziewany rekord frekwencji na meczu z Legią

Piątek, 13 października 2023 r. 10:00 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W Tychach trwa sprzedaż biletów na spotkanie 1/16 finału Pucharu Polski z Legią Warszawa. Zainteresowanie meczem w Tychach jest olbrzymie i możemy być pewni, że 2 listopada o godzinie 21:00 na stadionie przy ulicy Edukacji 7 zasiądzie komplet, ok. 15 tysięcy kibiców.



Pierwszeństwo w zakupie biletów mają posiadacze karnetów oraz ci, którzy byli w tym sezonie na przynajmniej jednym I-ligowym spotkaniu GKS-u. Sprzedaż otwarta rozpocznie się 16 października.



Bilety normalne na mecz GKS-u Tychy z Legią kosztują od 18 do 25 złotych (dla karneciarzy) oraz od 23 do 30 złotych dla tych, którzy na mecz wybierają się po raz pierwszy. Dzieci do 14. roku życia za wstęp na stadion zapłacą jedynie złotówkę (osoby, które były w tym sezonie + karneciarze) lub 5 zł (pozostali).



Jeśli w przedsprzedaży nie rozejdą się wszystkie wejściówki, w dniu meczu ceny biletów będą wyższe o 5 złotych. Nie jest jeszcze znana pula biletów, jaką GKS przeznaczy dla fanów Legii. Sektor gości może pomieścić 1220 kibiców.



Stadion w Tychach został otwarty w lipcu 2015 roku podczas towarzyskiego spotkania z 1. FC Köln - obejrzało je 13 tysięcy kibiców. W lidze najwięcej osób pojawiło się w październiku 2016 roku podczas meczu z GKS-em Katowice.





fot. Jacek Czyba