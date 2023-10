Futsal

W środę mecz futsalistów z Dremanem Komprachcice

Poniedziałek, 16 października 2023 r. 10:24 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Niewiele czasu na regenerację po niedzielnym meczu w Lubawie będą mieli zawodnicy Legii. Nasz futsalowy zespół już w najbliższą środę o godzinie 20:00 podejmować będzie na własnym parkiecie - w hali przy ulicy Gładkiej 18 - zespół Dremana Opole Komprachcice.



Zachęcamy do wspierania naszej drużyny, która w obecnych rozgrywkach jest niepokonana na własnym parkiecie. Legioniści do meczu przystąpią w roli faworyta.



Bilety na środowy mecz kosztują 15 zł (ulgowe, dla dzieci 3-12 lat i osób niepełnosprawnych) oraz 22 zł (normalne). Dzieci do lat 3 wchodzą na mecz za darmo, ale nie przysługuje im bezpłatne miejsce siedzące. Sprzedaż biletów prowadzona jest TUTAJ.



Termin meczu: środa, 18 października 2023 roku, g. 20:00

Adres hali: Warszawa, ul. Gładka 18 (OSiR Włochy)

Cena biletów: 15 zł (ulgowy, dla dzieci 3-12 lat i osób niepełnosprawnych) oraz 22 zł (normalny)