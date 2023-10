20-22.10: Weekendowy rozkład jazdy

W sobotę bardzo liczna grupa fanów Legii uda się do Wrocławia na mecz ze Śląskiem. Tego samego dnia swoje ligowe spotkania rozegrają również nasi koszykarze (w Ostrowie Wlkp., transmisja w Polsacie Sport Extra) oraz rugbiści, którzy na Bemowie podejmować będą Arkę Rumia. Rezerwy Legii o godz. 12 podejmą natomiast w LTC Wartę Sieradz. Rugbistki Legii zagrają w turnieju mistrzostw Polski, który odbędzie się w sobotę na warszawskim AWF-ie, przy ulicy Marymonckiej. Wstęp wolny.

Komentarze (1)

+ dodaj komentarz

dodaj

Adam - 5 godzin temu, *.geckonet.pl Arka Rumia nie Gdynia. odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.