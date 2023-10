28 listopada szósta edycja Wszyscy Do Wioseł

Wtorek, 17 października 2023 r. 09:30 Bodziach, źródło: Legionisci.com

We wtorek, 28 listopada przy Łazienkowskiej odbędzie się szósta edycja flagowej akcji Fundacji Legii - Wszyscy Do Wioseł. W tym roku beneficjentem wydarzenia będzie Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, a wszystkie zebrane środki zostaną przeznaczone na wsparcie funkcjonowania 116 111 - telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży.



Telefon funkcjonuje od 15 lat z założeniem, że dzwoniące tam dzieci mogą porozmawiać o swoich problemach, troskach i samopoczuciu. Miesięcznie z telefonu zaufania korzysta około 4 500 dzieci. Przez 15 lat funkcjonowania 116 111 telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży odebranych zostało ponad 1,3 miliona połączeń od młodych osób, które szukają pomocy.



W ramach akcji Wszyscy do Wioseł startować będą 4-osobowe "drużyny", które będą wiosłować na ergometrach. Każda z drużyn wpłaci wpisowe w wysokości 300 zł. Czas wiosłowania wyniesie w tym roku 11 minut, czyli tyle, ile średnio trwa rozmowa z telefonem zaufania. Akcja będzie miała miejsce 28 listopada w godzinach 9:00 - 19:00.



Start zapisów 28 października.