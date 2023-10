Pod obserwacją. Powrót Kapustki [ZDJĘCIA]

Po meczu z Rakowem Częstochowa zawodnicy Legii mieli jeden dzień wolnego. Od wtorku rozpoczęli kolejny mikrocykl trening, ale nie będzie on długi, bo drużyna otrzyma od sztabu szkoleniowego trzy dni wolnego - piątek, sobotę i niedzielę. W środę pierwszy raz po dłuższej przerwie na murawie pojawił się Bartosz Kapustka . - Wszystko ze mną w porządku - mówił wyraźnie zadowolony pomocnik. Fotoreportaż z treningu - 26 zdjęć Woytka Pod nieobecność kilku reprezentantów z zespołem trenował trzech młodych: Jakub Żewłakow, Jakub Adkonis i bramkarz Michał Bobier . Całym zajęciom z boku przyglądali się adepci Szkoły Trenerów PZPN, a wśród nich kilku szkoleniowców z najwyższych lig: Dawid Szwarga (Raków), Adrian Siemieniec (Jagiellonia) czy Goncalo Feio (Motor). Fotoreportaż z treningu - 26 zdjęć Woytka fot. Woytek / Legionisci.com

