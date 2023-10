Koszykówka

Zapowiedź meczu ze Spójnią

Piątek, 13 października 2023 r. 14:30 Bodziach, źródło: Legionisci.com / Legiakosz.com

Legia po przegranej w derbowym meczu z Dzikami, w sobotę walczyć będzie o ligowe punkty na trudnym terenie - w Stargardzie. Legioniści pomimo słabego występu przeciwko beniaminkowi, nie załamują rąk - zakasali rękawy do ciężkiej pracy na treningach i wierzą, że ta przyniesie efekt.



Spójnia sezon rozpoczęła od trzech wygranych, co na pewno dodało zespołowi pewności siebie. Stargardzianie pokonali kolejno Czarnych w Słupsku (+20), Arkę w Gdyni (+10) oraz na własnym parkiecie Stal Ostrów (+3). W tym ostatnim przypadku, trójkę na wagę zwycięstwa zdobył rzutem z daleka Stephen Brown Junior. Co prawda zachowanie sędziów w ostatniej akcji tego meczu wywołało sporo kontrowersji, bowiem nie odgwizdano ewidentnego (i celowego/taktycznego) faulu Damiana Kuliga, zanim gracz Spójni złożył się do rzutu. Parę dni później z kolei, zwycięskie punkty dla Dzików w derbowym meczu z Legią zdobyte zostały po ewidentnym błędzie kroków popełnionym przez Colemana.







Spójnia w sezonie 2023/24 zamierza zrobić krok do przodu względem dotychczasowych rozgrywek. Pierwszym z nich było zgłoszenie drużyny do rozgrywek FIBA Europe Cup, które stargardzianie rozpoczną - podobnie zresztą jak Legia - już w najbliższą środę, wyjazdowym meczem z holenderskim Heroes Den Bosch.



Zespół na nowy sezon budował Sebastian Machowski, dla którego jest to kolejny rok pracy w Stargardzie. W kadrze pozostali m.in. blisko 34-letni skrzydłowy Karol Gruszecki, rozgrywający Adam Brenk oraz prawie 10 lat młodszy podkoszowy, Dominik Grudziński. W zespole są także młodzi gracze, jak Oliwer Korolczuk, czy Maksym Kołodziej, którzy jednak będą musieli poczekać na swoją szansę. Spójnia pozyskała do polskiej, niezbyt szerokiej rotacji, doskonale znanego w Warszawie Sebastiana Kowalczyka, który w ostatnim sezonie odgrywał ważną rolę w Zastalu, a wcześniej dał się poznać jako niezwykle twardy obrońca w Anwilu.



Główne role odgrywają jednak obcokrajowcy, którzy są jednocześnie najlepszymi strzelcami swojej drużyny. Zestaw zagranicznych graczy został wymieniony w komplecie. Do zespołu z Pomorza Zachodniego sprowadzony został 25-letni Devon Daniels IV (śr. 22.7 pkt. w tym sezonie i 40% skuteczności za 3), dla którego jest to drugi sezon w Europie. Podczas ostatniego roku gry w NCAA doznał kontuzji, co na pewno wyhamowało jego karierę. Po występach w G-League w Raptor 905, trafił do serbskiego KK Cacak, gdzie wypatrzyła go Spójnia. Wygraną ze Stalą zapewnił zespołowi 27-letni Stephen Brown Jr, który ostatni sezon spędził we francuskim Fos Provence Basketball, występującym w Pro A (śr. 9.4 pkt. i 4 as. na mecz we Francji). Przed występami w mocnej lidze francuskiej, grał również w Niemczech oraz Turcji. 32-letni Benjamin Simons jest postacią znaną na naszych parkietach - amerykański skrzydłowy w minionym sezonie grał w barwach Astorii (śr. 13.8 pkt. na mecz), a w przeszłości występował m.in. w Belgii (Port of Antwerp Giants oraz Limburg United), Niemczech (Telekom Baskets Bonn), Hiszpanii (Monbus Obradoiro) oraz na Węgrzech. Simons trafia ze skutecznością 40 procent za 3. Na pozycjach 4-5 występować może z kolei 22-letni Serb, Aleksandar Langović sprowadzony przez biało-bordowych, który ostatni sezon spędził w bośniackim Borac Nektar (śr. 15.3 pkt. i 6.8 zb.). W dotychczasowych trzech spotkaniach notuje 11.0 pkt. oraz 6.7 zbiórki.



Oprócz wspomnianego Simonsa, Spójnia pozyskała jeszcze jednego gracza, który ostatnio występował w naszej lidze - to 29-letni środkowy Wesley Gordon (205 cm). Gordon w ostatnim sezonie grał w Treflu, wcześniej występował w Grecji (Rethymno, Ermis Agias Larissa), Francji (Le Portel) i na Węgrzech (Egis Kormend). Piątym i ostatnim graczem zagranicznym w zespole ze Stargardu jest kolejny podkoszowy, Mark Mboya Kotieno. 23-latek całą karierę spędził w niższych ligach niemieckich. Ostatnio w barwach Panthers Schwenningen notował 6.6 pkt. i 3.8 zb. na mecz. W Spójni na razie gra niewiele (śr. 7,5 min.), nie oddał również jeszcze rzutu z dystansu, co jest ponoć jego mocną stroną.







Legia na pewno nie może być zadowolona z początku obecnego sezonu. Po porażce w Słupsku, legioniści przegrali domowe spotkanie z Dzikami, notując fatalną skuteczność z dystansu. 3/26 za trzy punkty, czyli 11.5% to wynik niespotykany na tym poziomie. Na nic zdały się aż 52 zbiórki, w tym 25(!) na atakowanej tablicy - nasi gracze pomimo wielu ponowień (zdobyli 17 punktów drugiej szansy), pudłowali na potęgę. Jedynym pozytywem środowego meczu z Dzikami, jest gra w obronie. Biorąc pod uwagę statystyki, nasz zespół najlepiej prezentował się w meczu derbowym, kiedy na parkiecie przebywali Michał Kolenda (+10), Josip Sobin (+6 oraz 5/6 z gry) i Shawn Pipes (+6).



Od czwartku sztab szkoleniowy Legii czyni starania, by zespół zaczął prezentować się na miarę swoich możliwości. Okazja do przełamania nadarzy się dość szybko, nie będzie więc zbyt wiele czasu na wpadanie w panikę. Dwie kolejne przegrane na pewno nie wpłynęły pozytywnie na morale zespołu. Tym bardziej nie można dopuścić do trzeciej porażki.



W ostatnim sezonie Legia przegrała oba mecze ze Spójnią w sezonie zasadniczym, by następnie pewnie pokonać stargardzian 3:0 w pierwszej rundzie play-off. W jedynym spotkaniu play-off rozegranym w Stargardzie, nasz zespół zwyciężył 11 maja 93:82. Oprócz porażki w Stargardzie, poniesionej w styczniu tego roku, legioniści wygrali dwa poprzednie ligowe spotkanie na tym terenie. Od awansu obu drużyn do najwyższej klasy rozgrywkowej, w Stargardzie wygraliśmy czterokrotnie i ponieśliśmy dwie porażki.



Sobotnie spotkanie rozpocznie się o godzinie 17:30 i będzie transmitowane na żywo w Polsacie Sport Extra. Na trybunach spodziewanych jest około półtora tysiąca kibiców, którzy w hali przy ul. Pierwszej Brygady potrafią stworzyć gorącą atmosferę.



PGE SPÓJNIA STARGARD

Liczba wygranych/porażek: 3-0

Liczba wygranych/porażek u siebie: 1-0

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 80,7 / 69,7

Średnia skuteczność rzutów z gry: 47,4%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 30,2%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 60,9%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 76,9%



Skład: Stephen Brown Jr., Sebastian Kowalczyk, Adam Brenk, Jakub Wojdak (rozgrywający), Devon Daniels IV, Maksym Kołodziej, Damian Krużyński (rzucający), Karol Gruszecki, Aleksandar Langović, Benjamin Simons, Oliwer Korolczuk (skrzydłowi), Wesley Gordon, Mark Mboya Kotieno, Dominik Grudziński (środkowi)

trener: Sebastian Machowski, as. Maciej Raczyński, Konrad Koziorowicz



Przewidywana wyjściowa piątka: Stephen Brown Jr., Devon Daniels IV, Karol Gruszecki, Aleksandar Langović, Wesley Gordon.



Najwięcej punktów: Devon Daniels IV 68, Stephen Brown Jr. 44, Aleksandar Langović 33, Benjamin Simons 30.



Ostatnie wyniki: Czarni (w, 61:81), Arka (w, 86:96), Stal (d, 65:62).



Ostatnie mecze obu drużyn:

11.05.2023 Spójnia Stargard 82:93 Legia Warszawa (play-off)

08.05.2023 Legia Warszawa 91:78 Spójnia Stargard (play-off)

06.05.2023 Legia Warszawa 84:77 Spójnia Stargard (play-off)

27.01.2023 Spójnia Stargard 97:80 Legia Warszawa

07.10.2022 Legia Warszawa 69:71 Spójnia Stargard

23.03.2022 Spójnia Stargard 63:77 Legia Warszawa

25.09.2021 Legia Warszawa 84:86 Spójnia Stargard

07.01.2021 Spójnia Stargard 73:79 Legia Warszawa

29.09.2020 Legia Warszawa 77:73 Spójnia Stargard

30.11.2019 Spójnia Stargard 71:69 Legia Warszawa

16.03.2019 Legia Warszawa 76:72 Spójnia Stargard

17.11.2018 Spójnia Stargard 72:94 Legia Warszawa

06.05.2017 Spójnia Stargard 82:88 Legia Warszawa (I liga)

29.04.2017 Legia Warszawa 104:80 Spójnia Stargard (I liga)

28.04.2017 Legia Warszawa 85:75 Spójnia Stargard (I liga)

04.02.2017 Spójnia Stargard 89:101 Legia Warszawa (I liga)

22.10.2016 Legia Warszawa 66:83 Spójnia Stargard (I liga)



LEGIA WARSZAWA

Liczba wygranych/porażek: 2-3

Liczba wygranych/porażek na wyjeździe: 1-2

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 77,0 / 72,0

Średnia skuteczność rzutów z gry: 41,4%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 32,4%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 46,8%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 75,4%



Skład: PJ Pipes, Marcel Ponitka, Marcin Wieluński (rozgrywający), Christian Vital, Ray Cowels III, Filip Maciejewski (rzucający), Michał Kolenda, Grzegorz Kulka, (skrzydłowi), Aric Holman, Dariusz Wyka, Josip Sobin, Adam Linowski (środkowi)

trener: Wojciech Kamiński, as. Marek Popiołek, Maciej Jamrozik



Przewidywana wyjściowa piątka: Marcel Ponitka, Christian Vital, Michał Kolenda, Aric Holman, Josip Sobin.



Najwięcej punktów: Christian Vital 40, Raymond Cowels 39, Michał Kolenda 36.



Ostatnie wyniki: Zastal Zielona Góra (d, 90:72), Fibourg Olympic (w, 59:70), Monbus Obradoiro (w, 74:66), Czarni Słupsk (w, 82:80), Dziki Warszawa (d, 61:62).



Termin meczu: sobota, 14 października 2023 roku, g. 17:30

Adres hali: Stargard, ul. Pierwszej Brygady 1 (OSiR Stargard)

Pojemność hali: 1490 miejsc

Ceny biletów: 30 i 40 zł (ulgowe) oraz 45 zł (normalne)

Transmisja: Polsat Sport Extra