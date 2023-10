Młodzież: mecze środowe

Środa, 11 października 2023 r. 20:46 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Drużyny z CLJ nadrabiały w środę zaległości ligowe. Juniorzy starsi nie wykorzystali szansy na objęcie proweadzenia w lidze, remisując 1-1 z Rakowem Częstochowa po golu straconym w ostatniej minucie meczu. Popisowo z kolei zaprezentwali się trampkarze, którzy w meczu z wiceliderem grupy I CLJ U15 - Polonią, pewnie wygrali 5-1 dominując praktycznie przez cąły mecz i powiększyli swoją przewagę do 6 punktów.

CLJ U-19: Raków Częstochowa 05/6 1-1 (0-0) Legia Warszawa U19

Gole:

0-1 67 min. Maciej Bochniak (z rzutu wolnego)

1-1 90 min. Leon Ziętek b.a.



Legia: Wojciech Banasik – Oliwier Olewiński (46' Jakub Jendryka), Bartosz Dembek, Rafał Boczoń, Viktor Karolak (46' Maciej Bochniak Ż) – Maciej Saletra (46' Fryderyk Misztal), Oskar Melich, Kacper Bogusiewicz (70' Jan Leszczyński [07]) – Igor Skrobała (46'Jakub Zbróg [07]), Przemysław Mizera (88' Tomasz Rojkowski), Cyprian Pchełka (70' Jakub Grzejszczak)

Trener: Filip Raczkowski, II trener: Arkadiusz Adach



CLJ U15: Legia Warszawa '09 5-1 (1-0) MKS Polonia Warszawa '09

Gole:

1-0 21 min. Oskar Maj (as. Edo von Brandt-Etchemendigaray)

2-0 53 min. Wiktor Zugaj (as. Edo von Brandt-Etchemendigaray)

3-0 55 min. Fabian Mazur (dobitka strzału Edo von Brandt-Etchemendigaray)

4-0 63 min. Dawid Mastalski (as. Edo von Brandt-Etchemendigaray)

4-1 69 min. Mikołaj Harwas

5-1 80+3 min. Dawid Mastalski (as. Piotr Kaniewski)



Strzały (celne): Legia 23 (14) - Polonia 4 (2)



Legia: Denys Stoliarenko (64' Jan Pietrzak) - Igor Owczarczyk (86' Jan Rodak), Kazimierz Szydło (86' Bartosz Jukowski), Oskar Krakowiak, Aleksander Wyganowski Ż (70' Jakub Juszczak) - Szymon Piasta, Vu Hoang Nguyen, Wiktor Zugaj, Fabian Mazur (86' Aleks Żyła), Oskar Maj (58' Dawid Mastalski), Edo von Brandt-Etchemendigaray Ż(64' Piotr Kaniewski)

Trener: Jakub Renosik, II trener: Damian Serwuszok i Maciej Kokosza