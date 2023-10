Medale legionistów na MP w strzelaniu do rzutków

Zawodnicy strzeleckiej Legii zdobyli medale podczas mistrzostw Polski w strzelaniach do rzutków. Mateusz Łakomy wywalczył brąz w MP młodzieżowców (w Bydgoszczy) w konkurencji Trap 125 strzałów. Na Mistrzostwach Polski juniorów srebrny medal zdobył Wołodymyr Yazykov w Trapie 125, a brąz w tej samej konkurencji wywalczyła Katarzyna Kosiba . Z kolei w mistrzostwach Polski seniorów we Wrocławiu, w konkurencji Skeet Mix, brąz zdobyli Mateusz Murawski oraz Aleksandra Jarmolińska . Ponadto nasze drużyny triumfowały w Grand Prix MP młodzieżowców i juniorów. Grand Prix Młodzieżowych Mistrzostw Polski: Trap 125 drużynowo: 1. Mateusz Murawski, Jakub Olszewski, Mateusz Łakomy Skeet 125 drużynowo: 1. Mateusz Murawski, Jakub Olszewski, Mateusz Łakomy Grand Prix Mistrzostw Polski Juniorów: Trap 125 drużynowo: Wołodymyr Yazykov, Mikołaj Patejuk, Wiktor Potocki

