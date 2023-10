12. kolejka Ekstraklasy: Porażki Legii i Rakowa

Komentarze (3)

Maverick - 21.10.2023 / 18:36, *.vectranet.pl Jagiellonia która jest prowadzona przez młodego polaka ogrywa wszystkich jak chce,mając w podstawowym składzie większość Polaków.Drugim jej strzelcem jest młody polak wdowik który przyszedł do Jagi z jakiegoś polskiego klubiku.Można grać Polakami mając za trenera polaka?Można.Drużyna zajmuje czołowe miejsce w tabeli.Rok temu był jakiś partacz obcokrajowiec a do tego grali jacyś Czesi islandczycy i inne wynalazki.Owszem drużynę ciągnie jakiś pululu oraz imaz.Odszedł do legii przecież gual.A mimo to drużyna gra lepiej.Dobrze w jagiellonii grają Polacy.Jest mody wdowik Skrzypczak Marczuk,a z ławki wchodzi Kupisz oraz inni młodz Polacy.Może tez czas pomyśleć o wprowadzaniu młodych polskich piłkarzy... odpowiedz

Wyrwikufel - 20.10.2023 / 10:05, *.netfala.pl W końcu wraca nasza poczciwa Ekstraklasa... Najciekawszy mecz we Wrocławiu ale ciekawie też będzie dzisiaj w Gliwicach i Białymstoku. odpowiedz

Arek - 20.10.2023 / 23:44, *.tpnet.pl @Wyrwikufel: poczciwina. odpowiedz

