Runjaić: Chcemy zagrać skutecznie, a nie tylko ładnie dla oka

Piątek, 20 października 2023 r. 15:20 Woytek i Mishka, źródło: Legionisci.com

- Cieszymy się na konfrontację z liderem. We Wrocławiu gra przy pełnych trybunach nie zdarza się co kolejkę. Ważne, by dobrze zaprezentować się przed naszymi kibicami, którzy licznie stawią się na stadionie. Chcemy osiągnąć pozytywny wynik i zagrać skutecznie, a nie tylko ładnie dla oka - mówi przed sobotnim meczem ze Śląskiem Wrocław trener Legii, Kosta Runjaić.









Sytuacja zdrowotna

- Sytuacja zdrowotna w zespole jest bardzo dobra. Nieobecni są jedynie kontuzjowani Patryk Sokołowski, Filip Rejczyk i Cezary Miszta. Bartosz Kapustka od tygodnia trenuje z zespołem, czuje się bardzo dobrze, ma czystą głowę. Wie, że z naszej strony nie ma presji jeśli chodzi o powrót do gry. Nie ustaliliśmy konkretnego terminu, w najbliższych tygodniach powinien bardziej intensywnie włączać się w treningi i mam nadzieję, że jeszcze w tym roku pojawi się na placu gry.



Rejczyk miał ciężką kontuzję, jest w trakcie rekonwalescencji - miał problem ze ścięgnem Achillesa. Nie będę prognozował, kiedy mógłby do nas dołączyć.



Przerwa reprezentacyjna

- Przerwę wykorzystaliśmy z jednej strony na omówienie porażek, które nam się przytrafiły i wydarzeń, które miały miejsce w Alkmaar. Te tematy przepracowaliśmy i patrzymy do przodu. Mentalnie zawodnicy odzyskali świeżość.



- Trzy porażki to nie jest nic strasznego, nie ma co popadać w panikę. Jest za to dużo powodów, by konturować naszą sumienną pracę.



- Polemizowałbym z tym, że pokazujemy dwa różne oblicza u siebie i na wyjazdach, bo nawet statystyki i postawa zespołu były dobre, gramy ofensywnie, gramy do przodu, bazujemy na posiadaniu piłki. Wszystkie statystyki, oprócz liczby bramek są po naszej stronie. Jutro tę najważniejszą statystykę chcemy odwrócić na naszą korzyść. Chcemy wrócić na właściwe tory.



- Nasze plany szkoleniowe opracowujemy od przerwy do przerwy reprezentacyjnej. Można powiedzieć, że teraz jesteśmy przed królewskim etapem Tour de France. Pierwszy etap był bardzo udany, drugi nieco gorszy, a teraz czekają nas ważne mecze w lidze, rywalizacja w Lidze Konferencji Europy i mecz drugiej rundy Pucharu Polski. Wiemy, że nie będą to łatwe pojedynki. Każdy będzie dawał kierunkowskaz, w którą stronę będziemy zmierzać. Jak chcemy pozostać w tym wyścigu o najwyższe laury, to nie możemy gubić dystansu do czołówki.



- Jutrzejszy mecz odbędzie się w najlepszym momencie. Będziemy mierzyć się z zespołem, która ma znakomitą passę, dobrze broni i prezentuje się dobrze jako kolektyw. Dodatkowo dochodzą akcenty wybitnych indywidualności, jak Erik Exposito. Kulisy i cała otoczka sugerują, że będzie to wielkie widowisko.



Brak Josue, pierwszy trening Muciego

- Nie będziemy mogli skorzystać z Josue, który jest zawieszony za żółte kartki. Dzisiejszy trening był bardzo owocny, zawodnicy zaprezentowali się z bardzo dobrej strony i dopiero będziemy decydować, jak zastąpić kapitana i czy zagra Ernest Muci, który dziś trenował dopiero pierwszy raz po powrocie ze zgrupowania reprezentacji. Cieszę się, że zdobył kolejną bramkę w reprezentacji i nadal się rozwija.