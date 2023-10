Futsal

Legia Warszawa 3-6 Dreman Opole Komprachcice

Środa, 18 października 2023 r. 21:32 Mishka, źródło: Legionisci.com

W meczu 5. kolejki Ekstraklasy Legia Warszawa przegrała z Dremanem Opole Komprachcice 3-6. Do przerwy było 2-2. Kolejne spotkanie legioniści rozegrają już w sobotę o godz. 17:30, na wyjeździe z Widzewem Łódź.



Fotoreportaż z meczu - 58 zdjęć Joanny Bydler



Goście objęli prowadzenie ju w 5. minucie po mocnym uderzeniu niepilnowanego Vladyma Ivanova. Niecałe dwie minuty później było już 0-2 po tym jak Waldemar Sobota podał w poprzek pola karnego do Deynsa Blanka, który od słupka umieścił piłkę w siatce. W odpowiedzi na 2-1 strzelił Paweł Gajek. Dwukrotnie swojej szansy próbował Rui Pinto, ale miał problem ze skutecznością. To goście byli bliżej zdobycia kolejnego trafienia. W 17. minucie Dawid Lach ofiarnie wybronił uderzenie Davidsona Silvy, ratując swój zespół przed stratą bramki. na 6 sekund przed końcem legioniści wyrównali na 2-2.



W 22. minucie goście przeprowadzili niezłą akcję, zakończoną strzałem Waldemara Soboty. Chwilę później jeden z zawodników trafił w słupek. W odpowiedzi bardzo niecelnie uderzał Michał Klaus. To jednak Dreman wyszedł na prowadzenie w 24. minucie za sprawą Marka Bugańskiego. W 32. minucie bramkę na 3-3 zdobył Davidson Silva. 5 minut później goście ponownie objęli prowadzenie, po tym jak skutecznie wykonali rzut wolny, a piłkę z bliskiej odległości dobił Maksym Pautiak. Od tego momentu Legia grała z lotnym bramkarzem. Nic to jednak nie dało i Dreman wygrał 6-3.









Legia Warszawa 3-6 (2-2) Dreman Opole Komprachcice

0-1 - 4:43 Vladym Ivanov

0-2 - 6:25 Denys Blank

1-2 - 7:57 Paweł Gajek

2-2 - 19:54 Rui Pinto

2-3 - 24:11 Marek Bugański

3-3 - 31:49 Davidson Silva

3-4 - 36:51 Maksym Pautiak

3-5 - 59:29 Dawid Lach

3-6 - 59:57 Felipe de Freitas



Legia: 16. Tomasz Warszawski - 7. Andre Luiz, 10. Rui Pinto, 11. Sergio Monteiro, 97. Davidson Silva

rezerwa: 13. Ignacio Casillas, 18. Michał Sobków, 2. Paweł Gajek, 9. Michał Klaus, 17. Maciej Pikiewicz, 19. Adam Grzyb, 50. Mykyta Storożuk, 81. Mariusz Milewski



Dreman: 22. Dawid Lach - 3. Marek Bugański, 19. Felipe de Freitas, 28. Waldemar Sobota, 30. Denys Blank

rezerwa: 1. Sierhiej Burudja, 9. Vladym Ivanov, 20. Dani Garcia, 21. Kacper Kaczka, 27. Jakub Janczak, 88. Maksym Pautiak, 98. Sebastian Szadurski, 99. Arkadiusz Szypczyński



żółte kartki: Klaus - Felipe de Freitas



Centrum informacji o futsalowej Legii -> legionisci.com/futsal