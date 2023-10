31.10-2.11: Rozkład jazdy

We wtorek w samo południe w LTC rezerwy Legii zagrają spotkanie 1/16 finału Pucharu Polski z Koroną Kielce (transmisja - na kanale YT Łączy Nas Piłka). W środę o 19:00 nasi koszykarze w ramach fazy grupowej FIBA Europe Cup zmierzą się z rumuńską Oradeą. Bilety na eBilet.pl. Z kolei w czwartek o 21:00 piłkarzy Legii czeka wyjazdowy mecz PP z Tychach. Transmisja w Polsacie Sport. Rozkład jazdy: 31.10 g. 12:00 Legia II Warszawa - Korona Kielce [LTC] 31.10 g. 18:00 Zagłębie Sosnowiec - Górnik Zabrze 01.11 g. 19:00 Legia Warszawa - CSM Oradea [kosz, ul. Obrońców Tobruku 40] 02.11 g. 21:00 GKS Tychy - Legia Warszawa Młodzież: 31.10 g. 18:00 Legia U14 - Wisła Płock 2010 [LTC 7] 31.10 g. 20:30 Polonia III Warszawa 11 - Legia LSS U13A [ul. Konwiktorska 6] 02.11 g. 19:30 Polonia II Warszawa U-19 - Legia Warszawa U-19 [kosz, ul. Konwiktorska 6]

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.