Patryk Peda - wychowanek Legii zadebiutował w reprezentacji

Piątek, 13 października 2023 r. 13:59 Bodziach, źródło: Legionisci.com

We wczorajszym meczu reprezentacji Polski z Wyspami Owczymi, w naszej kadrze zadebiutował 21-letni Patryk Peda, występujący we włoskim SPAL. Urodzony w Zalesiu Górnym Peda to wychowanek legijnej Akademii, w której występował do 17. roku życia. Następnie trafił na wypożyczenie do SPAL - klubu, który wówczas występował w Serie A.









Peda występował w młodzieżowych zespołach Legii przez dziesięć lat. Swoją przygodę z piłką zaczął w Kosie Konstancin w wieku sześciu lat, skąd jednak bardzo szybko, bo już po pół roku, trafił na Łazienkowską (do rocznika 2002), więc można powiedzieć, że jest legijnym wychowankiem pełną gębą. Przebywając w Legii otrzymywał powołania do młodzieżowej reprezentacji Polski do lat 16, następnie do kadry U-17. Kiedy już odszedł z Łazienkowskiej, otrzymywał powołania również do starszych roczników reprezentacji biało-czerwonych, U-19, U-20 i najczęściej U-21. W końcu po zmianie selekcjonera pierwszej reprezentacji Polski, Michał Probierz doskonale znający możliwości Pedy, powołał go do kadry na mecze eliminacyjne z Wyspami Owczymi i Mołdawią. W czwartkowym meczu w Thorshavn, Peda wyszedł w wyjściowym składzie naszej reprezentacji i zagrał 90 minut.



Z Legii odszedł po rundzie jesiennej w roku 2018, będąc ważną postacią drużyny CLJ U-17. Najpierw przebywał na tygodniowych testach w drużynie U-19 Chievo Werona. - Pamiętam, że przez sztab został wówczas wybrany najlepszym zawodnikiem rundy. Ta drużyna pół roku później wygrała CLJ U17, ale Patryk był już we włoskim SPAL. Zawsze wyróżniał się wyprowadzeniem piłki. Dostojny, elegancki obrońca, który tym maskował pewne braki szybkościowe. Oczywiste było jednak, że z roczników 2002-03 dwaj najzdolniejsi obrońcy to Patryk Peda i Ariel Mosór - wspomina na Twitterze Przemysław Zych z akademii Legii.



Zawodnika skauci SPAL wypatrzyli, gdy 15-letni Patryk grał w Pucharze Syrenki. Ostatecznie został zaproszony na testy przez Veronę, Torino i SPAL. - Ten ostatni był najbardziej konkretny, synowi się spodobało. Pojawił się jednak problem - Legia absolutnie nie chciała go nigdzie puścić. To zresztą była norma, że klub nie zgadzał się na transfery młodych piłkarzy i szefowie SPAL wiedzieli, że nie mają nawet co rozpoczynać tego tematu. Wiadomo było, że usłyszą stanowcze 'nie'. Do gry wkroczył więc Zbyszek [Ś.P. ojciec piłkarza - przyp. B.]. Był mediatorem między obiema stronami. Nie znam szczegółów tych rozmów, ale wiem, że były bardzo, bardzo trudne. Ostatecznie udało się, Legia zgodziła się na transfer - mówi w rozmowie z Przeglądem Sportowym mama Patryka, Elżbieta Peda.



Peda trafił z Legii do SPAL najpierw na zasadzie wypożyczenia, później zaś został wykupiony przez ten klub, który spadł najpierw do Serie B (na tym poziomie Patryk zagrał 34 spotkania), a później do Serie C. Młody zawodnik w młodym wieku musiał poradzić sobie ze stratą ojca, który zmarł zupełnie nagle - w październiku 2020 roku, na zawał serca, oglądając mecz syna w Primaverze przeciwko Bolonii.



We Włoszech prezentował się na tyle dobrze, że został dostrzeżony przez kluby z wyższych klas rozgrywkowych. Środkowy obrońca podpisał długi kontrakt z Palermo (do czerwca 2028 roku), ale na sezon 2023/24 trafił na zasadzie wypożyczenia do dobrze mu znanego SPAL, które występuje obecnie na trzecim poziomie rozgrywkowym. Niewykluczone, że w kolejnym sezonie zagra na boiskach Serie A, bowiem Palermo walczyć będzie o awans - obecnie zajmuje drugie miejsce w Serie B.



Dla Michała Probierza nie był to żaden problem, by powołać gracza z Serie C do kadry, tym bardziej, że doskonale znał go z młodzieżówki. I komplementował za kreatywność, agresywną grę i sposób wprowadzania piłki. - Czasem jest tak, że piłkarz chce odejść do wyższej ligi, ale klub nie chce go puścić. Takie są losy piłkarza. Teraz Patryk gra w III lidze, ale reprezentantem może być na dłużej - mówił Probierz na konferencji prasowej.