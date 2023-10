Rugby kobiet

Legionistki zagrają w turnieju MP na AWF-ie

Czwartek, 19 października 2023 r. 15:36 Redakcja, źródło: Legionisci.com

21 października w Warszawie, na boisku AWF przy ulicy Marymonckiej rozegrany zostanie 3. turniej Mistrzostw Polski kobiet w rugby 7-osobowym. Start o godzinie 10, wstęp wolny. W turnieju wezmą udział zawodniczki Legii Warszawa. Po dwóch turniejach legionistki zajmują 2. miejsce w tabeli Ekstraligi i mają 4 punkty straty do Biało-Zielonych Gdańsk. Jesienią rugbystki czeka jeszcze jeden turniej, w Mińsku Mazowieckim, a jego organizatorem będzie Legia Warszawa. Odbędzie się on 4 listopada.



Legia rywalizację rozpocznie meczem z Budowlanymi Łódź o godzinie 13:10, a następnie o 13:50 zmierzy się z RC Arka Gdynia. Dodatkowo, podczas tego turnieju będzie można zobaczyć legionistki wypożyczone do drużyny Mazovia Mińsk Mazowiecki, która swoje mecze rozgrywa w grupie A Ekstraligi. Pierwsze spotkanie odbędzie się o 12:50 z Biało-Zielonymi Ladies Gdańsk, a o 14:10 mecz z Bestiami Kraków. Półfinały zostaną rozegrane o 15:10 i 15:30, a mecz o trzecie miejsce o 16:00. Wielki finał zaplanowany jest na godzinę 16:20. W tym turnieju zawodniczki Legii Warszawa po raz pierwszy zagrają w nowych, wyjątkowych strojach.



Klasyfikacja generalna po dwóch turniejach:

1. Biało-Zielone Ladies Gdańsk 60 pkt.

2. Legia Warszawa 56 pkt.

3. KS Budowlani Łódź 50 pkt.

4. Bestie Kraków 48 pkt.

5. Black Roses Posnania Poznań 42 pkt.

5. Mazovia Mińsk Mazowiecki 42 pkt.

7. Diablice Ruda Śląska 36 pkt.

8. RC Arka Gdynia 34 pkt.

9. AZS AWF Warszawa 28 pkt.

10. Venol Atomówki Łódź 24 pkt.

11. Rugby Biesal 10 pkt.

12. RC Częstochowa 8 pkt



Jesienny terminarz rugby kobiet:

3. 21.10.2023 – Warszawa (AZS AWF Warszawa)

4. 4.11.2023 – Mińsk Mazowiecki (Legia Warszawa)



