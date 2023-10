Wygrana Berkiety w Vigo Tennis Open

Tenisista Legii, Tomasz Berkieta bardzo dobrze zaprezentował się podczas turnieju ITF juniorów w Hiszpanii. W Vigo Tennis Open 2023, legionista (20 ITF U-18) dotarł do półfinału gry podwójnej (w parze z Brytyjczykiem Charlie Robertsonem), a w singlu w rozegranym dziś finale pokonał Czecha, Jakuba Filipa 7-6(4), 6-2 i zwyciężył. Wyniki legionisty w singlu: I runda: Tomasz Berkieta - Tom Sickenberg (Niemcy) 6-4, 6-2 II runda: Tomasz Berkieta - Bryan Hernandez Cortes (Hiszpania) 6-1, 6-1 1/4 finału: Tomasz Berkieta - Daniele Rapagnetta (Włochy) 6-3, 6-3 1/2 finału: Tomasz Berkieta - Charlie Robertson (Wielka Brytania) 6-3, 7-5 Finał: Tomasz Berkieta - Jakub Filip (Czechy) 7-6(4), 6-2 Wyniki legionisty w deblu: I runda: Tomasz Berkieta/Charlie Robertson (Wielka Brytania) - Manvydas Balciunas (Holandia)/Tom Sickenberg (Niemcy) 6-2, 6-2 II runda: Berkieta/Robertson - Henry Jefferson (Wielka Brytania)/William Rejchtman Vinciguerra (Szwecja) 5-7, 6-1, 10-8 1/2 finału: Berkieta/Robertson - Henry Bernet/Adrien Berrut (Szwajcaria) 3-6, 4-6

